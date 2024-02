Bitcoin boğaları, kripto para fiyatının 50 bin doların üzerine yükselmesiyle yeni direnç seviyelerine hazırlanıyor.

2021’de ulaştığı rekor fiyat seviyesi 69 bin dolardan hala çok uzakta olan Bitcoin, yine de bir süredir aralıksız yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 48 bin doları geçen BTC, yeni haftaya 49 bin doların üzerinde başladı. Bitcoin, gün sonuna doğru 50 bin doları da geçti.

Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 50 bin doların hemen altında, 49.880 dolarda seyrediyor. Zaman zaman 50 bin dolar üzerini test etmeye de devam ediyor.

Ne var ki, popüler zincir üstü analiz platformu Intotheblock’a göre Bitcoin’in bu seviyenin üzerine tam anlamıyla tutunabilmesi için aşması gereken kritik bir engel var.

Toplamda 800 binin üzerinde Bitcoin adresi, cüzdanlarda bulunan yaklaşık 270 bin kadar BTC’yi ortalama 48.491 dolardan satın aldı. Gün başında zararda olan bu yatırımcılar, kripto paranın iki yıldır ilk kez 49 bin doları geçmesiyle yeniden kâra geçti.

Bitcoin has set its sights on $50k!

To get there, there is one important resistance level left. Over 800k addresses acquired nearly 270k $BTC at an average price of $48,491. These addresses are currently in the red and might provide sell pressure as they break even on their… pic.twitter.com/nEw4tP8wUc

— IntoTheBlock (@intotheblock) February 12, 2024