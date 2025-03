Bitcoin, haftaya 87.000 doların üzerinde başlarken yatırımcılar kritik direnç seviyelerini ve olası fiyat hareketlerini tartışıyor. Analistler, yükselişin 110.000 dolara kadar devam edebileceğini öngörürken, bazıları ise düzeltmeye giderek 80.000 doların altına gerileyebileceği konusunda uyarıyor.

ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed politikaları ve Trump yönetiminin yeni tarifeleri, piyasaların yönünü belirleyebilecek üç kritik gelişme olarak öne çıkıyor. İşte bu hafta Bitcoin piyasasını etkileyecek beş önemli faktör:

Bitcoin, konsolide bir kama formasyonu içinde hareket ederken, teknik göstergeler 89.000–91.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş sinyali veriyor. Ancak, satış baskısının artması halinde 95.000 dolar eşiği geçilemezse, düşüş riski devam ediyor.

#BTC's Short-Term Holders are under increasing pressure. Unrealized losses have surged, pushing many STH coins underwater, nearing the +2σ threshold. Still, losses remain within historical bull market bounds and are less severe than the May 2021 sell-off: https://t.co/dybs05jV9T pic.twitter.com/BOauq2MjFi

— glassnode (@glassnode) March 21, 2025