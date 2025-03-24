Bitcoin, haftaya 87.000 doların üzerinde başlarken yatırımcılar kritik direnç seviyelerini ve olası fiyat hareketlerini tartışıyor. Analistler, yükselişin 110.000 dolara kadar devam edebileceğini öngörürken, bazıları ise düzeltmeye giderek 80.000 doların altına gerileyebileceği konusunda uyarıyor.

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ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed politikaları ve Trump yönetiminin yeni tarifeleri, piyasaların yönünü belirleyebilecek üç kritik gelişme olarak öne çıkıyor. İşte bu hafta Bitcoin piyasasını etkileyecek beş önemli faktör:

1. Kısa Vadeli Bitcoin Yatırımcılarında Zarar Artıyor

Bitcoin, konsolide bir kama formasyonu içinde hareket ederken, teknik göstergeler 89.000–91.000 dolar seviyesine doğru bir yükseliş sinyali veriyor. Ancak, satış baskısının artması halinde 95.000 dolar eşiği geçilemezse, düşüş riski devam ediyor.

#BTC's Short-Term Holders are under increasing pressure. Unrealized losses have surged, pushing many STH coins underwater, nearing the +2σ threshold. Still, losses remain within historical bull market bounds and are less severe than the May 2021 sell-off: https://t.co/dybs05jV9T pic.twitter.com/BOauq2MjFi — glassnode (@glassnode) March 21, 2025

On-chain analiz platformu Glassnode, kısa vadeli yatırımcıların artan zararlarını gösteren verileri paylaştı. Buna göre, son 30 günde 7 milyar dolarlık realize edilmiş zarar kaydedildi. Bu rakam, 2021–2022 yıllarında görülen 19 milyar doların üzerindeki büyük kayıplara kıyasla daha düşük olsa da, piyasada yüksek volatilitenin devam ettiğine işaret ediyor.

2. BitMEX’in Kurucusu Arthur Hayes’ten 110.000 Dolar Tahmini

Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin’in önce 110.000 dolara ulaşmasının, ardından 76.500 doları test etmesinin daha olası olduğunu söyledi.

Hayes, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaştırmadan (QT) parasal genişlemeye (QE) geçiş yapmasının Bitcoin fiyatında yeni zirveleri tetikleyebileceğini belirtti.

“110 bin dolara ulaşırsak, işte o zaman ‘yachtzee zamanı’ ve 250.000 dolara kadar durmadan devam ederiz” diye ekledi.

3. PCE Verisi Piyasalarda Belirleyici Olacak

ABD’de enflasyonun en önemli göstergelerinden biri olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, 28 Mart’ta açıklanacak. Önceki ayın PCE verisi beklentilerin altında gelmişti ve analistler şubat ayı verisinin de benzer bir eğilim gösterebileceğini düşünüyor.

Fed’in projeksiyonlarına göre, hem manşet hem de çekirdek enflasyon mart ayı sonunda %3’ün altına düşebilir. Bu veriler, Fed’in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları verecek.

CME Group’un FedWatch Tool verilerine göre, 2025’in ilk yarısında faiz indirimi ihtimali %11,6 seviyesinde. Yatırımcılar, piyasada net bir yön oluşmadan büyük pozisyonlar almaktan kaçınıyor.

4. Trump Tarifeleri Enflasyonu Artırabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın onayladığı karşılıklı gümrük tarifeleri, 2 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada tarifelerin enflasyonist baskıyı artırdığını kabul etti:

“Fiyat istikrarına yaklaşıyorduk, ancak tarife kaynaklı enflasyon süreci geciktirebilir.”

Yeni tarifelerin, finans piyasalarında risk iştahını baskılayabileceği, hisse senetleri ve Bitcoin’de dalgalanmayı artırabileceği belirtiliyor.

5. On-Chain Veriler Piyasa Güvenini Gösteriyor

On-chain analiz platformu CryptoQuant, borsalardaki toplam ERC-20 stabil kripto para rezervlerinin 31,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Binance, bu rezervlerin en büyük payını elinde bulunduruyor.

Stabilcoin rezervlerindeki artış, yatırımcıların piyasaya giriş yapmaya hazırlandığına işaret edebilir.

Ayrıca, Bitcoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) kısa ve uzun vadeli zaman dilimlerinde yükseliş sinyali veriyor. Analist Rekt Capital, Bitcoin’in günlük RSI seviyesinin Kasım 2024’ten gelen düşüş trend çizgisini yeniden test ettiğini ve bunun yeni bir yükselişin başlangıcı olabileceğini vurguladı.

“Yavaş yavaş, insanlar yeniden inanmaya başlıyor,” dedi.

Sonuç

Bitcoin bu hafta kritik bir döneme girerken, PCE verisi, Fed’in faiz politikası ve Trump tarifelerinin piyasalardaki risk algısını şekillendirmesi bekleniyor. Kısa vadede, 95.000 dolar seviyesi aşılırsa yeni rekorlar mümkün olabilirken, 80.000 dolar altına bir düzeltme riski de göz ardı edilmiyor.