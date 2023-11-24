Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi 66 puana yükseldi ve “Açgözlülük” bölgesine girdi.

Özet:

Bitcoin fiyatı 2023 yılında şimdiye kadar %120 oranında değer kazandı. Bu gelişmeler sonucunda Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi 30 günü aşkın süredir “Açgözlülük” bölgesinde hareket ediyor. Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi son olarak 2021 yılının son çeyreğinde görülen seviyelerine geri döndü.

Endeks, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ve yaklaşan blok ödülü yarılanmasının yarattığı etki sonucunda piyasa yönünü yukarıya çevirdi.

Bununla birlikte endeksin açgözlülük bölgesine işaret etmesi, olası bir fiyat düzeltmesi sinyali olarak yorumlanabilir. Bu durum Warren Buffett’ın şu sözünü akıllara getiriyor “Herkes açgözlüyken korkak ol, herkes korkarken açgözlü ol”.

Yatırımcıların Piyasa Hissiyatı Açgözlülük Seviyesinde

Bitcoin 2023 yılında etkileyici bir performans kaydetti. Yıla harika bir başlangıç yapan Bitcoin (BTC), yılın ikinci yarısında da bu performansını sürdürdü. Bitcoin (BTC) fiyatı yılın başından bu yana %120 oranında yükseliş kaydetti.

Endeks 30 günü aşkın süredir “Açgözlülük” seviyesinde bulunuyor. Endeks son olarak bu seviyede 2021 yılının son çeyreğinde 30 günden fazla kalmıştı. O dönemde BTC fiyatı 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görüyordu.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Hesaplanıyor?

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıların piyasa duyarlılığını ölçmek için tasarlanmış bir metriktir. Endeks, 1 ile 100 arasında değişen bir puanlama sistemine sahip. Endeks hesaplanırken fiyat dalgalanmaları, hacim, sosyal medya paylaşımları, anketler, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ve trendler gibi metrikler göz önünde bulunduruluyor.

“Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nedir?” başlıklı yazımıza göz atarak endeks hakkında daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Çok sayıda önde gelen analist ve uzman, spot Bitcoin ETF’leri ve Bitcoin blok ödülü yarılanmasının yarattığı beklentiler nedeniyle BTC fiyatının gelecek yıl yeni bir ATH belirleyebileceğini düşünüyor. ChatGPT de bu konuda aynı fikirde.

Bitcoin’de Fiyat Düzeltmesi Yaşanabilir mi?

Son dönemde yaşanan yükselişlerle birlikte birçok yatırımcı Kaçırma Korkusuna (FUD) kapılarak piyasaya akın etti. Endeksin “Açgözlülük” bölgesine yükselmesi de kripto para piyasasının yeni bir fiyat düzeltmesine gidebileceği şeklinde de yorumlanabilir.