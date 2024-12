2024 yılının sonuna yaklaşırken Bitcoin fiyatı rekor seviyelere oldukça yakın bir bölgede işlem görüyor ve yeni zirveler için güçlü sinyaller veriyor.

Santa Claus rallisi, 25 Aralık’taki Noel tatili zamanlarında finansal piyasalarda yaşanan sürekli yükseliş trendi olarak tanımlanıyor. Bazı uzmanlar bu rallinin Noel tatilinden önceki haftada başladığını, bazıları ise bu trendin Noel Günü’nden 2 Ocak’a kadar devam ettiğini savunuyor. “Santa Rallisi” olarak tanımlanan yükseliş senaryosunun gerçekleşmesi halinde BTC fiyatı yeni zirveleri hedefleyebilir.

Tarihsel veriler hisse senetleri ve kripto paraların yılın son çeyreklerinde genellikle güçlü yükselişler kaydettiğini gösteriyor. Bu nedenle son çeyreğin Bitcoin’de güçlü yükselişleri tetikleyebileceği öngörülüyor. İşte bu yükselişi tetikleyebilecek 5 önemli faktör:

2008 finansal krizinin ardından faiz oranlarının yıllarca %0’a yakın seviyelerde tutulması, Bitcoin’in sıfırdan başlayarak 25 Aralık 2017’de birim başına 20.000 dolara kadar yükselmesine neden oldu.

Ancak FED’in 2018 boyunca faiz oranlarını artırmasıyla Bitcoin fiyatı büyük bir düşüş yaşayarak piyasaların “kripto kışı” olarak adlandırdığı döneme girdi. 2020 yılında koronavirüs pandemisine yanıt olarak FED, faiz oranlarını tekrar sıfıra indirdi. Bu süreçte Bitcoin ve birçok altcoin astronomik yükselişler yaşadı. Fed’in 2022 yılında faiz oranlarını yeniden yükseltmeye başlamasıyla kripto para piyasası ayı piyasasına girdi.

19 Eylül 2024 tarihinde Fed, 50 baz puanlık faiz indirimine gitti. 2020 yılından sonra yapılan ilk faiz indirimi, Bitcoin fiyatında güçlü yükseliş trendini tetikledi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED), 17-18 Aralık tarihlerindeki toplantısında faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Faiz indirimleri Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelik talebi arttırdığından genellikle uzun vadede yükseliş anlamına geliyor.

FED yetkilisi Christopher Waller, bu ay yapılacak toplantıda faiz indirimi kararını desteklediğini belirtti. Bu gelişme, yatırımcıların Bitcoin gibi yüksek riskli varlıklara yönelmesini sağlayabilir. Tarihsel veriler Bitcoin’in geçmişteki faiz indirim dönemlerinde önemli yükselişler kaydettiğini gösteriyor.

Bitcoin’in yarılanma (halving) mekanizması, her dört yılda bir blok ödüllerini yarı yarıya azaltıyor. bu deflasyonist yapı, uzun vadede Bitcoin fiyatındaki yükselişleri destekliyor.

#Bitcoin Cycles Timeline. I don't make the rules.

2016-2020

Halving to Peak: 525 days

Peak to Bottom: 364 days

Bottom to Halving 518 days

2020-2024

Halving to Peak: 532 days

Peak to Bottom: 371 days

Bottom to Halving: 532 Days

The next halving date is March 26, 2028. Look how… pic.twitter.com/0305klH4WQ

— Brett (@brett_eth) December 7, 2024