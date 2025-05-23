Bitcoin’de yükseliş trendi hız kazandı. Taker alım hacmi (aktif alıcı işlemleri) piyasaya yeniden güvenin döndüğünü gösteriyor. Üstelik bu hareket, fiyatların tarihî zirvelerde olmasına rağmen yaşanıyor.

Bitcoin Yeni Rekorunu Kırdı

Bitcoin, bu hafta başında 111.000 doların üzerine çıkarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, Nisan başında görülen 75.000 dolarlık dipten güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

Bu ralli, yatırımcıların risk iştahının yeniden canlandığını gösteriyor. Analistler, bu ivmenin sürmesi halinde Bitcoin’in daha da yükselebileceğini düşünüyor.

Alıcılar Güçlü Şekilde Geri Döndü

CryptoQuant analistlerine göre, son 90 günlük verilere bakıldığında Spot Taker CVD (Kümülatif Hacim Farkı) tekrar yeşil bölgeye döndü.

Bu metrik, spot piyasadaki aktif alıcı ve satıcı işlemleri arasındaki farkı ölçer. Uzun süredir grafik kırmızıdaydı, bu da satış baskısının ağır bastığını gösteriyordu.

Ancak şu anda alım emirleri yeniden satışları aşıyor, bu da piyasada güçlü bir alım ilgisinin geri döndüğüne işaret ediyor. Bitcoin, rekor seviyelerde gezinmesine rağmen yatırımcılar kar satışı yapmıyor, aksine pozisyonlarını artırıyor.

Yukarı Yönlü Talep Yeniden Canlanıyor

Benzer bir değerlendirme QCP Capital tarafından da paylaşıldı. Şirkete göre ATH sonrası kısa vadeli kar realizasyonları (put opsiyonlarıyla) gözlense de, yukarı yönlü talepler hızla geri döndü. En dikkat çekici örnek: Eylül vadeli 130.000 dolarlık 1.000 adet call opsiyonu satın alındı. Bu, yukarı yönlü bir kırılım beklentisini uygun maliyetle değerlendirme stratejisi.

Kurumsal Destek ve Regülasyon Pozitifliği Güç Veriyor

ABD’de düzenleyici ortamdaki iyileşime, ETF ve spot yatırım yoluyla süren kurumsal talep,

ve Strategy’nin 2,1 milyar dolarlık hisse satışıyla yeni BTC alım planı, Bitcoin’in yapısal olarak yükseliş yönünde güçlü bir zemine sahip olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak piyasa verileri ve opsiyon işlemleri, yatırımcı ilgisinin rekor seviyelerde bile devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu da, önümüzdeki günlerde Bitcoin’de yeni yükselişlerin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.