Bitcoin (BTC) 5 Aralık’ta 103.608 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Piyasa katılımcıları Bitcoin’de yaşanan yükselişin arkasındaki nedenleri ve Bitcoin’in kaç dolara kadar yükselebileceğini merak ediyor.

Kripto para borsası Bitfinex ve analitik platformu Nansen ve geleneksel finans dünyasının önde gelen isimleri, Bitcoin’deki son yükselişi mercek altına aldı.

Bitfinex analistleri Bitcoin’de bu yılın Nisan ayında gerçekleşen blok ödülü yarılanmasının (halving) Bitcoin’in yükselişinde kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Blok ödülü yarılanması, Bitcoin üretimini ve Bitcoin’in enflasyon oranını yarıya azaltarak piyasada arz şoku yarattı ve fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu.

Makroekonomik gelişmeler de Bitcoin fiyatındaki yükseliş trendini tetikledi. ABD merkez bankası Fed’in çabaları ABD ekonomisinde olası bir resesyonu ve işsizlik krizini önlemeyi başardı. Öte yandan yükselen konut kredisi temerrüt oranlarına rağmen emlak piyasasında bir çöküş yaşanmaması, küresel ekonomik istikrarı olumlu etkiledi. Bu da Bitcoin’in güvenli liman olarak konumunu güçlendirdi.

4 Aralık’ta düzenlenen New York Times DealBook Zirvesi’nde Fed Başkanı Jerome Powell Bitcoin’e dair çok önemli bir açıklamada bulundu. Powell açıklamasında Bitcoin’i “dijital altın” olarak tanımladı ve Bitcoin’in ABD dolarıyla değil, altın ile rekabet ettiğini söyledi. Bu açıklama, Bitcoin’e olan kurumsal ilgiyi artırdı.

Bitfinex, Bitcoin için kısa vadeli fiyat hedefini 112.000 dolar olarak açıkladı. Bu yazının hazırlandığı sırada lider kripto para birimi Bitcoin 98.000 dolar bandında işlem görüyordu. Analistler yaklaşan Noel tatili boyunca kripto para piyasasındaki işlem hacimlerinin azalabileceğini ancak buna rağmen uzun vadeli yatırımcıların piyasadaki kontrolü elden bırakmayacağını tahmin ediyor.

Nansen Baş Araştırma Analisti Aurelie Barthere, Bitcoin’in 100.000 dolara yükselmesinde Donald Trump’ın kripto para dostu Paul Atkins’i SEC Başkanı olarak aday göstermesinin etkili olduğunu söyledi. Barthere, bu gelişmenin Bitcoin’deki son yükselişleri tetiklediğini söyledi.

🏴 BREAKING: Fed Chair Powell says "Bitcoin is just like Gold, but digital." pic.twitter.com/1BxaKFzwQn

Aralık ayının Bitcoin için olumlu geçmesi bekleniyor. Bununla birlikte analistler Trump’ın göreve başlamasıyla ticaret ve göçmenlik politikalarına odaklanması halinde yatırımcıların beklentilerinin boşa çıkabileceğini öngörüyor.

Bitcoin's rise to $100K is more than just a financial milestone; it’s a testament to how bold ideas can come to life and shape the future in our digital age.

Each milestone represents a step toward a stronger, more sustainable ecosystem—something we can all celebrate together.…

— Richard Teng (@_RichardTeng) December 5, 2024