Bitcoin, haftalardır içinde sıkıştığı konsolidasyon bölgesinin altına sarkarak kısa vadede satıcılı baskının yeniden güçlendiğini gösterdi. Orta Doğu’da artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle piyasa zayıflık sinyalleri verirken, Bitcoin’in kısa vadede hangi yöne gideceği merak konusu.

Bitcoin, günlük zaman diliminde 98.000 dolar işe 100.000 bandına kadar geriledi. Bu bölge Mayıs rallisinin başladığı talep alanıydı ve kritik bir eşik olarak görülüyor. Fiyatın bu seviyeye agresif bir fitille inmesi ve ardından tekrar yukarı tepki vermesi, alıcıların hâlen sahada olduğunu gösteriyor.

Ancak bu tepkiye rağmen günlük kapanış formasyonun içinde gerçekleşti. Bu da aşağı yönlü kırılımın bir “likidite süpürme” hareketi olabileceğine işaret ediyor.

RSI göstergesi şu anda 40 seviyelerinde ve aşırı satıma yaklaşmış durumda. Bu, momentumun artık alıcılardan yana olmadığını gösteriyor. Eğer 98.000 dolar ile 100.000 desteği kapanış bazında kırılırsa, sıradaki destek bölgesi 96.000 seviyesi olacak. Bu nokta aynı zamanda hem 100 hem de 200 günlük hareketli ortalamalara denk geliyor ve yükselen ana kanalın alt sınırını oluşturuyor.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Daha kısa vadeye bakıldığında Bitcoin’in, 100.000 dolar ile 102.000 bandındaki Fair Value Gap’i (FVG) doldurduktan sonra burada dirençle karşılaştığı görülüyor. Bu alan artık kısa vadeli yükselişleri sınırlayan bir bariyer görevi görüyor.

Bitcoin’in 103.000 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece 4 saatlik yapı düşüş yönlü kalacak. Aksi takdirde fiyatın yeniden 96.000 seviyesine gerilemesi daha olası görünüyor. RSI göstergesi bu grafikte de 30 seviyesinden 40-45 bandına yükselerek kısa vadeli bir rahatlama gösterdi, ancak bu henüz bir trend dönüş sinyali değil.

Zincir Üstü Veriler: Uzun Vadeli Tutucular İçin Olumlu

Onchain tarafta ise Miners’ Position Index (MPI) verileri olumlu sinyaller veriyor. MPI değeri şu anda 1’in altında, yani madenci satış baskısı düşük. Geçmişte 2’nin üzerindeki değerler, büyük düşüşlerin habercisi olmuştu. Bu da mevcut geri çekilmenin temel bir bozulmadan çok, kısa vadeli piyasa yapısı ve türev piyasa etkisiyle şekillendiğini gösteriyor.

Buna ek olarak borsa cüzdanlarındaki rezervler stabil kalırken, birikim yapan cüzdan sayısındaki artış da uzun vadeli yatırımcıların güvenini koruduğunu ortaya koyuyor.

Sonuç: Bitcoin fiyatı şu an belirsiz bir eşikte. Kısa vadede 96.000 desteği test edilebilir, ancak bu seviyede güçlü alım gelirse yeniden 100.000 dolar ile 103.000 aralığına dönüş mümkün. Gerçek bir toparlanma için ise fiyatın 103.000 üzerini kırması şart. Aksi durumda piyasa kısa vadede baskı altında kalabilir.