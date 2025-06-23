Bitcoin’in 98.467 dolara kadar gerileyip ardından toparlanma çabası, bazı yatırımcılar için duraklama sinyali verse de, CryptoQuant analistlerinden Avocado_onchain bu süreci “büyük sıçramalar öncesindeki sessizlik” olarak yorumluyor. Analiste göre, uzun vadeli yatırımcıların birikim yapmaya devam etmesi, BTC fiyatında güçlü bir yukarı yönlü kırılmanın habercisi olabilir.

Jeopolitik Gerilim, Piyasa Çalkantısı

Son bir haftada Orta Doğu’da artan gerginlik, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırıları ve buna bağlı piyasa şokları, Bitcoin dahil birçok kripto varlıkta sert dalgalanmalara neden oldu. 22 Haziran’da Bitcoin’in yeniden 100 bin doların altına inmesi, kaldıraçlı pozisyonlarda 700 milyon dolara yakın tasfiyeye yol açtı. Ethereum ve Solana gibi altcoin’lerde de sırasıyla %6 ve %7’lik düşüşler görüldü.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin piyasa hakimiyetini artırdı. Bu da yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarken BTC’ye yöneldiğini gösteriyor. CryptoQuant verilerine göre, uzun vadeli yatırımcılar (LTH) BTC’lerini satmak yerine biriktirmeye devam ediyor. Bu tutum, tarihsel olarak büyük boğa koşuları öncesinde sıkça görülüyor.

Zincir Üstü Göstergeler Ne Anlatıyor?

Binary Coin Days Destroyed (CDD) göstergesinin 30 günlük ortalaması 0,6 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değer, piyasada önemli bir satış dalgası yaşanmadığını ve eski yatırımcıların ellerindeki BTC’leri tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da piyasanın yapısal olarak hâlen boğa döngüsünde kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Glassnode verileri de kısa vadeli yatırımcıların (155 günden az süredir BTC tutanlar) sadece %3 oranında gerçekleşmemiş kârda olduğunu gösteriyor. Bu da yakın vadede yüksek bir kâr satışı baskısı olmadığını ortaya koyuyor.

Destek ve Direnç Seviyesi

Bitcoin şu anda 100 bin doların üzerinde tutunmaya çalışsa da, son bir haftada fiyat %4,9 düştü. Aylık bazda ise BTC’de %5,6’lık değer kaybı var. Fiyat, 98.975 ile 108.771 dolar arasında dalgalanırken, 110 bin dolarlık psikolojik ve teknik direncin aşılamaması dikkat çekiyor.

ETF girişlerinde de belirgin bir yavaşlama yaşanıyor. 23 Nisan’da günlük 9.700 BTC seviyesini gören ETF alımları, 22 Haziran itibarıyla 3.300 BTC’ye geriledi. Benzer şekilde büyük yatırımcıların (balinaların) BTC birikimi de bir ayda %3,9’dan %1,7’ye düştü.

24 saatlik volatiliteye bakıldığında, fiyat 98.467 ile 102.782 dolar arasında geniş bir aralıkta dalgalandı. Ancak Bitcoin, haftalık bazda %6,70 düşen genel kripto piyasasına kıyasla daha dirençli bir performans gösterdi.

Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

CryptoQuant analistine göre bu sakinlik yanıltıcı olabilir. Tarihsel olarak Bitcoin, büyük ralli öncesinde genellikle düşük hacim ve düşük ilgi dönemlerinden geçiyor. Şu anda yaşanan “sessiz birikim süreci”, yatırımcıların dikkatinden kaçsa da, teknik ve zincir üstü veriler yaklaşan büyük bir hareketin habercisi olabilir.

Ancak fiyatın 110 bin dolar direncini kırması, bu senaryonun gerçekleşmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor. Kırılım yaşanmadıkça yatay hareket ve zaman bazlı düzeltme ihtimali masada kalmaya devam ediyor.