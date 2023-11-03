Kripto para piyasasında son 24 saatte 110 milyon dolarlık uzun (long) kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük bir bölümü Binance borsasında gerçekleşti.

Kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları yeniden arttı. Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan sert düşüşün ardından 110 milyon dolar değerinde long pozisyon tasfiyesi gerçekleşti. Kripto para piyasasındaki bu devasa tasfiye sürecinde Binance borsası baş rol oynadı.

Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce 36.000 dolara yükselerek son 18 ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin son olarak 36.000 dolara yükseldiğinde takvimler 2022 yılının Mayıs ayını gösteriyordu. Ancak son 24 saatte Bitcoin (BTC) fiyatı hızla düşerek 34.500 dolara geriledi. Bu düşüş Bitcoin’de ve genel anlamda milyonlarca dolarlık tasfiyeyle sonuçlandı.

Uzun (Long) Pozisyonlarda Devasa Tasfiyeler Gerçekleşti

Bu yazının hazırlandığı an itibariyle son 24 saatte gerçekleşen long pozisyon tasfiyelerinin toplam değeri 110 milyon dolar seviyesindeydi. CoinGlass verilerine göre bu süreçte tasfiye edilen short pozisyonların toplam değeri ise 22 milyon dolar seviyesinde. CoinGlass konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Geride bıraktığımız 24 saatlik zaman diliminde 51.553 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi ve tasfiye edilen toplam miktar 132,91 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tahmin edilebileceği üzere bu süreçte en büyük tasfiye toplamda 38,5 milyon dolarla Bitcoin’de (BTC) gerçekleşti. Bitcoin’i, 21,78 milyon dolarla Ethereum (ETH) ve 10,7 milyon dolarla Solana (SOL) takip ediyor.

Bu süreçte tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye 2 milyon dolarla BitMEX borsasında kaydedildi.

Son 24 saatte Binance borsasında 67,79 milyon dolarlık tasfiye edildi. Diğer borsalarda durum şu şekilde: OKX 43,15 milyon dolar, Huobi 12 milyon dolar, BitMEX 4 milyon dolar ve Bybit 3,83 milyon dolar.

Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC) fiyatı Ekim ayıyla birlikte yükselişe geçti. Yükseliş trendi Kasım ayında da devam ediyor. 1 Kasım’da 34.250 dolardan işlem gören Bitcoin (BTC), 2 Kasım’da 36.000 dolarla son olarak 2022 yılının Mayıs ayında kaydedilen seviyelere ulaştı.

Bitcoin, 36.000 dolara yükselmesinin ardından aniden düşüşe geçerek sert bir fiyat düzeltmesi yaşadı. Dakikalar içerisinde Bitcoin (BTC) fiyatı neredeyse 2.000 dolarlık değer kaybı yaşayarak 34.500 dolara geriledi. Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan %4’lük bu sert düşüşle birlikte kripto para piyasasında milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.