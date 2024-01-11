Spot Bitcoin ETF’leri ilk işlem gününe oldukça hareketli başladı.

ABD borsalarının açılmasıyla birlikte 10 Ocak Çarşamba günü onaylanan spot Bitcoin ETF’leri de işlem görmeye başladı. ETF’lerin işleme başlamasıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 49.000 doları aştı ve sonrasında düşüşe geçerek 46.000 doların altına geriledi.

Bitcoin’deki (BTC) fiyat hareketliliklerinin artmasıyla son 24 saatlik zaman diliminde tasfiye edilen pozisyonların değeri 300 milyon doları aştı.

10 Ocak 2024’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yıllardır reddettiği spot Bitcoin ETF’lerine nihayet onay verdi. Spot Bitcoin ETF’lerinin onayı, kripto para piyasasındaki en önemli kilometre taşlarından biri olarak tarihe geçti.

Kararın açıklandığı sırada SEC’in sitesinin çökmesi ve akabinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle kripto para piyasasında fiyat dalgalanmaları arttı. Bununla birlikte 10 Ocak’ta onaylanan spot Bitcoin ETF’lerinin bugün yani 11 Ocak’ta işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle tüm gözler ABD borsalarının üzerindeydi.

Spot Bitcoin ETF’leri ilk işlem gününe harika bir başlangıç yaptı ve 2 milyar dolarlık işlem hacmini aştı. Sonuç olarak bu durumu Bitcoin (BTC) fiyatını da doğrudan etkiledi. BTC fiyatı yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden 49.000 doların üzerine yükseldi.

Ancak BTC fiyatı bu seviyede tutunmayı başaramadı ve yönünü aşağıya çevirdi. Yaklaşık bir saat içerisinde 3 bin doları aşkın değer kaybı yaşayan Bitcoin (BTC) 46.000 doların altına geriledi. Bu süreçte altcoin’ler de ciddi şekilde değer kaybetti.

Elbette son 24 saatte kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının artmasından en çok kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar zarar gördü. CoinGlass verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde piyasada 340 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi.

Bu süreçte 100.000’i aşkın yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. En büyük tasfiye 6,6 milyon dolarla Binance borsasında gerçekleşti.