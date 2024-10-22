Analistler Bitcoin’in kritik direnç testi olarak tanımlanan fiyat aralığına yaklaştığını belirtiyor. 21 Ekim’de 69.500 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle 29 Temmuz’dan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin son olarak bu seviyelere yükseldiğinde ABD Başkan adayları Donald Trump ve Robert F. Kennedy, Bitcoin 2024 konferansında merakla beklenen konuşmalarını gerçekleştirmişti. Bitcoin’de geride bıraktığımız hafta itibariyle başlayan yükselişe rağmen açık pozisyonların (OI) rekor seviyelere ulaşması spekülasyonları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanlık Seçimleri ve Bitcoin Fiyatı

Bitfinex tarafından kısa bir süre önce yayınlanan raporda Bitcoin’deki yükselişin, yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanma olasılığıyla ilişkili olduğu belirtildi.

Bu ilişki, Donald Trump’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) yapmayı planladığı reformlar ve kripto para yatırımcılarını destekleyen vergi politikalarını açıklamasıyla daha da güçlendi.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2,3 oranında değer kaybederek 66.931 dolara geriledi ve 70.000 dolarlık kritik destek seviyesine sadece birkaç bin dolar uzaklıkta. Özellikle makroekonomik gelişmeler ve yaklaşan ABD Başkanlık seçimi gibi faktörler nedeniyle kripto para piyasasında spot talebin artması, BTC fiyatının 8 aydır sürdürdüğü konsolidasyon sürecinden çıkmasıyla sonuçlanabilir. Ancak spot talebin beklentilerin altında kalması, Bitcoin’in kritik direnç seviyelerinde reddedilmesine yol açabilir.

Açık Pozisyonlardaki Artış Riskli Olabilir

Bitcoin, direncini test etmeye devam ederken, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki açık pozisyonlar (OI) yeni zirvelere ulaştı. Açık pozisyonların toplam değeri kısa bir süre önce 40,38 milyar dolara ulaştı. Bu da vadeli işlemler piyasasındaki spekülatif işlemlerin arttığını gösteriyor.

Bitfinex analistleri açık pozisyonlardaki artışın normalde boğa sezonuna işaret ettiğini ancak mevcut şartlarda bu durumun Bitcoin fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini belirtiyor. Bu tür spekülatif dinamikler, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının artmasıyla ve sert piyasa düzeltmeleriyle sonuçlanabilir.