Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 15 Ocak’ta 52 seviyesine geriledi.

Özet:

Bitcoin’de (BTC) son günlerde yaşanan fiyat hareketlilikleri, BTC Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde ciddi bir düşüşe yol açmış olabilir.

Bitcoin’de bu yılın Nisan ayında blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesi bekleniyor. Arz ve talep metriklerini etkileyecek olan bu gelişmenin aynı zamanda yatırımcı duyarlılığını da etkileyeceği öngörülüyor.

Endeks Nötr Bölgeye Kadar Geriledi

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC fiyatı 11 Ocak’ta 49.000 dolara yükseldi. Ancak sonrasında sert bir fiyat düzeltmesine giderek yaklaşık 7 bin dolar değer kaybeden BTC, son dönemde 42.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyor.

Dolayısıyla bu sert fiyat düzeltmesi, Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’nde de yankı buldu. Sosyal medya paylaşımları, piyasa anketleri, piyasa momentumu ve diğer metriklerin göz önünde bulundurulmasıyla hazırlanan Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, 23 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez 15 Ocak 2024 tarihinde “Nötr” bölgeye düştü.

Bitcoin (BTC), 2023 yılının son çeyreğinde ve 2024 yılının başında kaydettiği inanılmaz performans nedeniyle bir süredir “Açgözlülük” veya “Aşırı Açgözlülük” bölgesinde yer alıyordu.

Hatırlatmak gerekirse Bitcoin (BTC), 2023 yılının son çeyreğinde %55, 2023 yılının tamamında ise %150 oranında değer kazanmıştı.

Bitcoin’i Önümüzdeki Günlerde Neler Bekliyor?

BTC’deki fiyat hareketlilikleriyle yakından ilişkili olan Korku ve Açgözlülük Endeksi, yaklaşan birkaç olayın da etkisiyle yeniden “Açgözlülük” veya “Aşırı Açgözlülük” bölgesine geri dönebilir. Olası bir şekilde Fed’in anti enflasyonist politikalarından geri adım atması ve faiz oranlarını düşürmeye başlaması buna örnek olarak gösterilebilir.

ABD merkez bankası Fed, ülkede dört nala giden enflasyon oranlarını düşürmek amacıyla 2022 yılının Mart ayında faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Ancak şu anda ABD’de faiz oranları %5,25 ile %5,5 arasında olup, son FOMC toplantısında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bununla birlikte Fed’in 2024 yılında üç kez faiz indirimine gideceğine dair imaları, kripto para topluluğunda coşkuya yol açtı. Fed’in 2024 yılında faiz indirimine gitmesi borçlanmayı daha ucuz hale getireceği ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine yol açacağı için kripto para sektöründe bir yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni “Açgözlülük” veya “Aşırı Açgözlülük” bölgesine geri döndürebilecek bir diğer gelişme ise bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması. Blok ödülü yarılanması, arz ve talep metriklerini etkileyeceğinden Bitcoin’de (BTC) yeni bir yükseliş trendine yol açması bekleniyor.

Aralarında Zengin Baba Yoksul Baba adlı ünlü finansal okuryazarlık kitabının yazarı Robert Kiyosaki’nin de bulunduğu çok sayıda uzman, insanları Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanmasına odaklanmaya davet ediyor.