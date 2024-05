CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, kripto para piyasasının şu anda boğa sezonu döngüsünün ortasında olduğunu söyledi.

Son 10 yılda piyasa döngüleri kapsamında Bitcoin’de birçok kez boğa ve ayı sezonları gerçekleşti. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmaları, boğa sezonunun başlangıcının en önemli katalizörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Zira daha önce 2012, 2016 ve 2020 yıllarında yaşanan yarılanmaları takip eden aylar içerisinde BTC fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yarılanmadan önceki iki yıla ise ayı sezonlarının hakim olduğu görülüyor.

Bitcoin’de mevcut boğa sezonu döngüsü ise biraz farklı başladı. 2023 yılının ikinci yarısında, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler arttı. Doğal olarak bu durum, Bitcoin’de ve altcoin’lerde sert yükselişleri tetikledi.

10 Ocak 2024 tarihinde SEC, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. Sonuç olarak Bitcoin (BTC) fiyatı 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, varlığın artık yasal bir yatırım aracı olduğu anlamına geliyor. Spot Bitcoin ETF’lerini başlatan şirketler arasında BlackRock ve Fidelity gibi trilyonlarca dolarlık varlık yöneten kurumlar yer alıyor.

İlk birkaç ay içerisinde spot Bitcoin ETF’lerine milyarlarca dolarlık sermaye girişi gerçekleşti. Dolayısıyla bu durum Bitcoin’in tüm zamanları en yüksek seviyesine ulaşmasını tetikledi.

Diğer yandan ABD merkez bankası Fed’in bu yıl faiz indirimine gitmeye başlayacağı konuşuluyor. Bu, kripto paralar gibi yüksek riskli varlıklar için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanması 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Her ne kadar yıllar içerisinde yarılanmanın piyasa üzerindeki etkisinin güç kaybettiği söylense de yine de günlük Bitcoin üretiminin 450 BTC’ye gerilediği bir gerçek. Şu anda bireysel ve kurumsal yatırımcılar, günlük Bitcoin üretiminden daha fazla BTC satın alıyor.

CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju’ya göre Bitcoin şu anda boğa sezonu döngüsünün ortasında. Ju, Bitcoin’in gerçek piyasa değerinin “gerçekleşen değerinden daha hızlı büyüdüğünü” gösteren bir grafik paylaştı. Harcanmamış İşlem Çıktısı olarak Türkçe’ye çevirilen UTXO, her bir BTC’nin en son hareket ettirildiği sıradaki fiyatını veren bir metriktir.

Ki Young Ju’nun işaret ettiği trend genellikle iki yıl sürüyor. Ju bu durumdan yola çıkarak mevcut boğa sezonunun 11 ay içerisinde sona ereceğini tahmin ediyor.

#Bitcoin is in the middle of the bull cycle.

Its market cap is growing faster than its realized cap, a trend that typically lasts around two years.

If this pattern continues, the bull cycle might end by April 2025. pic.twitter.com/o4k8B1Rkhv

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 17, 2024