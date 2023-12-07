Bitcoin’de boğa sezonunun fitili çoktan ateşlenmiş olabilir.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Aralık ayında göz kamaştıran bir performans sergiledi ve 44.000 doların üzerine yükselerek son 19 ayın zirvesine ulaştı. Bu durum, Bitcoin’in yatırımcılarına erkenden yılbaşı hediyelerini verdiği şeklinde yorumlandı.

Son 6 günlük süreçte kaydedilen yükselişle birlikte 2022 yılındaki felaketlerin izleri de bir noktada piyasadan silinmiş oldu. Yine de Bitcoin’in (BTC) yıla 16.500 dolar bandında başladığını unutmamak gerekiyor.

Önde gelen uzmanlar ve analistler, Bitcoin fiyatının boğa sezonun başlangıcı için çok önemli bir seviyede olduğuna inanıyor.

Bitcoin’de Boğa Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Bitget Research Baş Analisti Ryan Lee konuyla ilgili olarak CryptoPotato’ya açıklamalarda bulundu. Ryan Lee, Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin emtia fiyatlarında yükselişe yol açtığını, altının tarihi seviyelere yükseldiğini ve Bitcoin’in son bir aylık zaman diliminde 15.000 dolar değer kazandığını ifade etti.

Ryan Lee, fon yöneticilerinin 2024 yılında ABD ekonomisinde resesyon endişeleriyle birlikte faiz oranlarının düşüş trendine geçeceği konusunda %80 fikir birliğine vardıklarını açıkladı. Ryan Lee konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bitcoin hiçbir hiçbir önemli direnç seviyesiyle karşılaşmadan rahatlıkla 40.000 doları aştı. Son 24 saatte Bitcoin’de 54 milyon dolarlık kısa (short) pozisyon tasfiye edildi ve ayıların baskısı önemli ölçüde zayıflatıldı.

Nexo’nun Baş Ürün Sorumlusu Elitsa Taskova da konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Taskova, yeniden 40.000 doların üzerine yükselen Bitcoin’in şimdiki haliyle iki yıl önceki halini karşılaştırdı. Taskova son yükselişin, 2021 yılındakine kıyasla “hak edilmiş bir yükseliş” olduğunu ifade etti.

Taskova ayrıca Bitcoin’le altın arasındaki benzerliklere de dikkat çekti. Taskova, Bitcoin’in yılın en yüksek seviyesine yükseldiği dönemde altının da yükselişe geçmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu ve her iki varlığın da piyasadaki dalgalanmalardan daha az etkilenen hedge ya da ilişkisiz varlıklar olarak hizmet ettiğini belirtti.

Artan kurumsal benimsenme ve yatırımcıların ilgisi nedeniyle Bitcoin 2024 yılı için umut vadediyor. Ayrıca düzenelemeler konusundaki gelişmeler de Bitcoin’deki yükseliş trendini destekliyor. Nexo’nun Baş Ürün Sorumlusu Elitsa Taskova bu kapsamda piyasa için en iyi sonucun önceki piyasa döngülerinin aksine istikrarlı büyüme olacağını düşünüyor.