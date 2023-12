Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasına yaklaşık 4 aylık bir süre kaldı ve kripto para topluluğunda bu konudaki spekülasyonlar giderek artıyor.

Bitcoin’de her 210.000 blokta (yaklaşık dört yıl) bir blok ödülü yarılanması gerçekleşiyor. Bitcoin’de blok ödülü yarılanması, tartışmasız kripto para sektöründeki en önemli olaylardan biri. Blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin blockchain’inde yeni BTC’lerin üretilme hızını yarı yarıya azaltıyor. Blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin ağında önceden programlanmış enflasyon oranlarını azaltıyor. Bitcoin’de toplam arzın %90’ından fazlası zaten çıkarılmış olmasına rağmen blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin madenciliğinin daha uzun yıllar devam etmesine olanak sağlıyor.

Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Bitcoin’in şimdiye kadar gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından kaydettiği performans göz önünde bulundurulduğunda kripto para analistleri BTC’nin önümüzdeki yıl yeni bir boğa koşusuna başlayacağını tahmin ediyor.

Bu kapsamda kripto para topluluğunda Bitcoin’in gelecek yılki fiyatına ilişkin tahminler yapılmaya başlandı.

Bitcoin fiyatı Ekim ayından bu yana yükseliş trendinde. Yaklaşan blok ödülü yarılanması ve ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler bu yükselişin nedenleri arasında gösteriliyor. Hafta sonu 45.000 dolara kadar yükselerek son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydeden Bitcoin (BTC), 2023 yılının ilk günlerinde yalnızca 17.000 dolardan işlem görüyordu.

Rekt Capital adlı popüler Twitter analisti, kısa vadede Bitcoin fiyatında geri çekilmeler yaşanabileceğini ancak yatırımcıların bu geri çekilmeleri değerlendirerek harika yatırım getirileri elde edebileceklerini belirtiyor. Tarihsel verilere atıfta bulunan Rekt Capital, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasından 60 gün önce yeni bir ralli gerçekleşebileceğini belirtti. Bu ralliyi ise yarılanma öncesi fiyat düzeltmeleri takip ediyor. Tarihsel verilere göre Bitcoin fiyatı 2016 yılındaki yarılanma öncesi %40, 20220 yılındaki yarılanma öncesi ise %20 değer kaybetti.

#BTC

5 Phases of The Bitcoin Halving

1. Pre-Halving period

Approximately 4.5 months remain until the Bitcoin Halving in April 2024

Historically, any deeper retraces that occur during this period tend to generate fantastic Return On Investment for investors in the several… pic.twitter.com/FxkOyEtXJT

— Rekt Capital (@rektcapital) December 6, 2023