Analistler, bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağını öngörmek için dolaşımdaki stabilcoin miktarının önemli bir gösterge olduğuna inanıyor.

BTC fiyatı Mart ayından bu yana kötü performans gösteriyor. Özellikle ABD’nin sıkı para politikaları da Bitcoin’deki kötü gidişatı tetikliyor. CryptoQuant analistleri bu nedenle stabilcoin arzının azaldığını söyledi:

Bitcoin’in daha fazla yükselememesinin nedeni, ABD’nin 2022 yılının Mart ayından bu yana sürdürdüğü parasal sıkılaşma politikası.

Sonuç olarak ABD’de Fed’in faiz oranlarını yükselmeye başlamasıyla 2022 yılında stabilcoin arzı azalmaya başladı.

Conditions for $BTC to Rise: Stablecoin Liquidity “The bottom line is that in order for #Bitcoin to rally in earnest, we need to see an increase in stablecoin liquidity and circulating supply” – By @MAC_D46035 Read more 👇https://t.co/2XfjofHghh pic.twitter.com/uCNtzLvi2l — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 3, 2024

ABD’nin Parasal Politikasının Bitcoin Üzerindeki Etkisi

Stablecoin arzı 2023’ün sonlarında tekrar artmaya başladı, ancak faiz oranları bir yıldan fazla bir süredir %5’in üzerinde seyrediyor.

CryptoQuant analistleri BTC’de şimdiye kadar yaşanan yükselişlerin nedeni Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine dair artan beklentiler ve bu durumun piyasaya daha fazla likidite gireceğinin öngörülmesi.

Analistlere göre Bitcoin’in yeni bir boğa koşusuna başlayabilmesi için stabilcoin likiditesinin ve dolaşımdaki arzın artması gerekiyor. Analistler bu şartlar gerçekleşene kadar BTC’nin yatay seyrini veya fiyat düzeltmelerini sürdüreceğine inanıyor.

Faiz oranlarının düşürülmesi, itibari para birimlerinin çekiciliğini azaltır ve yatırımcıları kripto paralar ve teknoloji hisseleri gibi yüksek riskli görülen varlıklara yönelmesini sağlar.

Ekonomik verilerin olumlu seyretmeye devam etmesi halinde Fed’in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Stabilcoin’lerde Son Durum Ne?

Stabilcoin’lerin piyasa değeri son birkaç aydır yükselişte. Veriler, stabilcoin’lerin toplam piyasa değerinin şu anda 161 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bu da kripto para piyasasının toplam değerinin yaklaşık %7’lik kısmına denk geliyor.

Tether, yaklaşık %70’lik pazar payı ile piyasa lideri konumunda ve USDT’nin arzı şu anda 112 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

USDT’nin en büyük rakibi USDC’nin pazar payı %20 ve dolaşımda 32,5 milyar dolarlık USDC bulunuyor. Maker’ın DAI’si ise 5 milyar dolarlık piyasa değeri ve %3’ün biraz üzerindeki pazar payıyıla üçüncü sırada yer alıyor.

Circle CEO’su Jeremy Allaire, Haziran ayında yaptığı açıklamada stabilcoin’lerin önümüzdeki on yıl içinde “küresel ekonomik para”nın %10’unu oluşturabileceğini öngördü.