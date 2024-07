Analistler, bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağını öngörmek için dolaşımdaki stabilcoin miktarının önemli bir gösterge olduğuna inanıyor.

BTC fiyatı Mart ayından bu yana kötü performans gösteriyor. Özellikle ABD’nin sıkı para politikaları da Bitcoin’deki kötü gidişatı tetikliyor. CryptoQuant analistleri bu nedenle stabilcoin arzının azaldığını söyledi:

Sonuç olarak ABD’de Fed’in faiz oranlarını yükselmeye başlamasıyla 2022 yılında stabilcoin arzı azalmaya başladı.

Conditions for $BTC to Rise: Stablecoin Liquidity

“The bottom line is that in order for #Bitcoin to rally in earnest, we need to see an increase in stablecoin liquidity and circulating supply” – By @MAC_D46035

