Uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin sayısı artıyor ve Capriole Fund kurucusu Charles Edwards’a göre bu artış, bir önceki boğa piyasasına kıyasla çok daha güçlü.

6 Ekim’de Capriole Fund kurucusu Charles Edwards, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin hodl dalgalarını gözlemlemesi sonucu elde ettiği sonuçları paylaştı.

Edwards, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin (hodler) sayısındaki artışın yalnızca 2016 yılındaki artışla karşılaştırılabileceğini belirtti. Edwards bu artışın 2024 yılında çok ciddi yükselişlerle sonuçlanabileceğini ifade etti. Charles Edwards, Bitcoin hodler’larının sayısında bu denli bir artışın, 2021 yılındaki boğa sezonunda dahi gerçekleşmediğini belirtti.

Charles Edwards bu nedenle Bitcoin’de bir sonraki boğa sezonunun 2021 yılındakinden çok daha büyük olacağını tahmin ediyor. Charles Edwards konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

The massive growth in long-term Bitcoin holders is comparable only with 2016. This step-change jump in Hodl Waves will have big consequences in 2024. Something we didn't see last bull-run. That makes this cycle more similar to 2017, which saw 10X the price appreciation of 2020. pic.twitter.com/fNLGIKC0O0

Bitcoin 2017 yılındaki boğa sezonunda %1.900 oranında değer kazanmıştı. Karşılaştırmak gerekirse 2020-2021 yılları arasındaki boğa sezonunda ise Bitcoin yaklaşık %600 oranında yükselmişti.

Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 50 puan seviyesinde ve nötr. Bununla birlikte analistler ve yatırımcılar, Bitcoin’in 2024 yılında yeni bir boğa koşusuna başlayacağından ve 2025 yılında boğa sezonunun zirve fiyat seviyesine ulaşacağından emin.

Kripto para analisti “hoeem”, 5 Ekim’de yaptığı Twitter (X) paylaşımında “Bitcoin’in yükselişe geçmesi çok da uzun sürmeyecek.” ifadelerini kullandı. Analist, bu yükselişi öngörüsünün nedenleri arasında dört yıllık piyasa döngüsüne yer verdi. Analist, blok ödülü yarılanmasıyla Bitcoin’deki piyasa döngüleri arasında bağlantı olduğunu belirtti.

Fact: It won’t take much for Bitcoin to flip bullish, and for you to be stuck, watching in angst, filled with despair, thinking:

“I talk about crypto every day, and I didn’t even buy, what’s wrong with me?”

Solution: Get your facts in order, think logically for a second, look👇… pic.twitter.com/Q8wy0q3qbj

— hoeem (@crypthoem) October 4, 2023