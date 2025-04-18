Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değeri 872 milyar dolara ulaştı. Ancak büyümenin yavaşlaması ve yatırımcıların temkinli davranması, piyasanın konsolidasyon sürecine girebileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta 75 bin dolar seviyesinden toparlanarak hızlı bir yükseliş sergileyen Bitcoin için şimdi gözler, uzun süredir devam eden düşüş trendinin kırılıp kırılmayacağına çevrildi.

Bu toparlanma, piyasalarda yeni bir iyimserlik yaratmış olsa da veriler, yatırımcıların hala kararsız olduğunu gösteriyor.

Yatırımcı İştahı Azalıyor

Zincir üstü veri analiz firması Glassnode, Bitcoin’in gerçekleşen piyasa değerinin yaklaşık yüzde 0,9’luk aylık artışla 872 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu durum, sermaye girişlerinin sürdüğünü gösterse de yatırımcıların daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Glassnode’a göre, böyle zorlu bir piyasa ortamında bile girişlerin devam etmesi dikkat çekici. Ancak sermaye akış hızının düşmesi, yatırımcıların şimdilik daha fazla risk almak istemediğini gösteriyor.

Ayrıca volatiliteye göre ayarlanmış gerçekleşen kâr-zarar verileri de yatırımcı davranışlarında bir doygunluk oluştuğuna işaret ediyor. Bu tür tablolar, genellikle piyasanın yeni bir denge arayışına girdiği konsolidasyon dönemlerinin habercisi.

Bununla birlikte, Bitcoin’in net gerçekleşen kâr-zararı da uzun vadeli ortalamasına geri döndü. Bu seviye, tarihsel olarak boğa ve ayı piyasaları arasındaki geçiş dönemlerine denk geliyor. Bu da Bitcoin’in yön arayışında kritik bir aşamada olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’de Dalgalanma Bitmedi

Bitcoin son dönemde dayanıklılığını korumuş olsa da, küresel piyasalardaki yüksek volatiliteden kaçamadı. Glassnode’a göre bu kripto para, 2023-2025 döngüsünün en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Bu düzeltmeden en çok yeni yatırımcılar etkilendi ve şu anda gerçekleşmemiş zararın büyük bölümünü onlar taşıyor. Öte yandan, uzun vadeli yatırımcılar mevcut ekonomik baskılardan fazla etkilenmedi.

Bireysel yatırımcılar açısından bakıldığında, piyasa geçmişte 2021 Mayıs ve 2022’deki ayı sezonlarında çok daha sert geri çekilmeler yaşadı. Şu an ise tecrübeli yatırımcılar büyük ölçüde kârlı kalmayı başarıyor ve ekonomik stres onları fazla sarsmıyor.