Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre büyük Bitcoin cüzdanları BTC’lerini satıyor.

Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliklerinin ardından Bitcoin (BTC) bir kez daha 43.000 dolar seviyesine geri döndü. Ancak hafta sonu itibariyle kripto para piyasası önemli ölçüde sakinleşti.

Bununla birlikte Santiment verileri, en büyük Bitcoin yatırımcılarından bazılarının bu süreçte BTC’lerini sattığını gösteriyor. Santiment’e göre 100 ile 1.000 BTC arasında varlığa sahip olan cüzdan adreslerinin sayısında kayda değer bir düşüş yaşandı. İçerisinde 100 ile 1.000 BTC arasında varlık bulunan cüzdan adreslerinin sayısı bir haftadan kısa süre içerisinde %1,1 oranında azaldı.

🐳 #Bitcoin is ranging between $41K and $44K, but whale wallets are moving big this week:

🔴 Number of 1K-10K $BTC Wallets: 1,958 on Feb. 1st (Most since November, 2022)

🟡 Number of 100-1K $BTC Wallets: 13,735 on Feb. 1st (Least since November, 2022)https://t.co/MTOnjURnfV pic.twitter.com/QrxW8CH5c2

— Santiment (@santimentfeed) February 3, 2024