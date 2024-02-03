Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre büyük Bitcoin cüzdanları BTC’lerini satıyor.

Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliklerinin ardından Bitcoin (BTC) bir kez daha 43.000 dolar seviyesine geri döndü. Ancak hafta sonu itibariyle kripto para piyasası önemli ölçüde sakinleşti.

Bununla birlikte Santiment verileri, en büyük Bitcoin yatırımcılarından bazılarının bu süreçte BTC’lerini sattığını gösteriyor. Santiment’e göre 100 ile 1.000 BTC arasında varlığa sahip olan cüzdan adreslerinin sayısında kayda değer bir düşüş yaşandı. İçerisinde 100 ile 1.000 BTC arasında varlık bulunan cüzdan adreslerinin sayısı bir haftadan kısa süre içerisinde %1,1 oranında azaldı.

🐳 #Bitcoin is ranging between $41K and $44K, but whale wallets are moving big this week: 🔴 Number of 1K-10K $BTC Wallets: 1,958 on Feb. 1st (Most since November, 2022)

🟡 Number of 100-1K $BTC Wallets: 13,735 on Feb. 1st (Least since November, 2022)https://t.co/MTOnjURnfV pic.twitter.com/QrxW8CH5c2 — Santiment (@santimentfeed) February 3, 2024

Veriler, içerisinde 100 ile 1.000 BTC arasında varlık bulunan cüzdan adreslerinin sayısı 13.735’e geriledi. Bu, 2022 yılının Kasım ayında FTX’in çöküş sürecinden bu yana kaydedilen en düşük seviye.

Bununla birlikte tüm veriler olumsuz değil. ABD’de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte bireysel yatırımcılar BTC’lerini satarken balinalar ise tam tersi bir tutum sergilemeye başladı.

Son 6 günlük zaman diliminde içerisinde 1.000 ile 10.000 arasında BTC bulunan cüzdan adresleri, varlıklarını %2,5 oranında arttırdı. Bu süreçte ayrıca içerisinde 1.000 ile 10.000 arasında BTC bulunan cüzdan adreslerine 47 yeni cüzdan eklendi.

İçerisinde 1.000 ile 10.000 BTC bulunan cüzdan adreslerinin sayısı şu anda 1.958 seviyesinde. Bu da 2022 yılının Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı son günlerde sakinleşti. Birkaç kez 44.000 dolar direncini aşmak için girişimde bulunan lider kripto para birimi şu sıralar 41.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyor.