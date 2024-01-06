Kripto para piyasasında tüm gözler SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin vereceği kararda.

Bitcoin ağında 100.000 doların üzerinde değere sahip işlemlerin sayısı iki yıllık aranın ardından yükselişe geçti. Önde gelen kripto para analisti Ali Martinez’e göre 4 Ocak 2024 tarihinde 16.900 büyük çaplı işlem gerçekleştirildi ve bu ağda artan balina aktivitesinin göstergesi olabilir.

Bitcoin Balinaları Harekete Geçti

Yüksek boyutlu Bitcoin (BTC) transferlerinin sayısındaki artış, piyasada fiyat dalgalanmalarının arttığı bir döneme denk geliyor. Hatırlanacağı üzere günler önce Matrixport tarafından yayınlanan bir rapor, Bitcoin (BTC) fiyatında 5.000 dolarlık düşüşe yol açmıştı ve sonuç olarak dakikalar içerisinde 500 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edilmişti.

Bu düşüşten sonra toparlanan lider kripto para birimi, şu sıralar 43.700 dolar bandında işlem görüyor. Bu süreçte 100.000 dolar üzerindeki BTC işlemlerinin sayısı son iki yıldaki en büyük artışını yaşadı. Kripto para analisti Ali Martinez konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

Bu 16.900 büyük işlem, BTC balina aktivitesi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor ve bu büyük oyuncuların kripto para piyasasında nasıl konumlanabileceğine dair fikir veriyor.

Balina aktivitesindeki bu artış, Bitcoin’in 3 Ocak 2009 tarihinde çıkarılan ilk işlem bloğu Genesis’in 15. yıldönümüne denk geliyor.

Bitcoin Fiyat Tahminleri

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler ve yaklaşan blok ödülü yarılanması sonucunda sektörün önde gelen oyuncuları tarafından yapılan Bitcoin fiyat tahminlerinin sayısında ciddi artış yaşandı.

Aralarında BlackRock, Fidelity ve Invesco gibi dev varlık yönetim şirketlerinin yer aldığı başvuru sahiplerinin, spot Bitcoin ETF ürünleri SEC’ten onay alırsa, bu durum BTC fiyatında yeni bir ralliyi tetikleyebilir. Analistler, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması halinde BTC fiyatının 75.000 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor.

Öte yandan BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda kripto para piyasasında düzeltme yaşanacağını öngörüyor. Arthur Hayes’e göre olası bir onay BTC fiyatını 60.000 doların üzerine taşıyabilir ve böylelikle 70.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştırabilir.

Arthur Hayes bu senaryoda ise Bitcoin’de (BTC) %30 ile %40 arasında bir düzeltme yaşanabileceğini öngörüyor.