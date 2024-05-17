Yeni balina birikimleri ve uzun vadeli yatırımcıların kararlılığı sonucunda Bitcoin’de 60.000 dolar desteği güçleniyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı, 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen blok ödülü yarılanması sonrasında yükseliş trendine geçmekte zorlanıyor. Ancak lider kripto para birimi bu haftayla birlikte yeniden güç kazandı ve tekrar 66.000 doların üzerine yükseldi. Son birkaç haftadır yaşanan çöküşlerin ardından bu hafta yaşanan yükseliş, yatırımcıların umutlarını yeniden yeşertti.

Güncel veriler, Bitcoin’de yeni balina birikimleri ve uzun vadeli yatırımcıların kararlılığı nedeniyle 60.000 dolar desteğinin güçlendiğini gösteriyor.

60.000 Dolar Desteği Sağlamlaşıyor

Analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre 6 aydan kısa bir süredir içerisinde 1.000 BTC’den daha fazla varlık bulunan cüzdan adresleri, 60.000 dolar seviyelerinden BTC biriktirdiğini gösteriyor. Sonuç olarak ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından artan kurumsal yatırımcı katılım da bu destek seviyesini güçlendiriyor.

Bu doğrultuda Bitcoin (BTC) piyasasında yaşanan hareketlilik, yeni balinaların ortalama alım maliyetinin 60.000 dolar civarında olduğunu gösteriyor. CryptoQuant’a göre, bu durum, bu yeni yatırımcıların piyasaya güvenini ve bu fiyat seviyesinin BTC için sağlam bir destek oluşturduğunu ortaya koyuyor. Spot ETF’lerden gelen ek kurumsal sermaye de bu desteğin güçlenmesine katkı sağladı ve 60.000 dolarlık seviyeyi önemli bir destek noktası olarak doğruladı.

Öte yandan, uzun vadeli balinalar, yani en az 6 aydır 1.000 BTC’den fazla tutan yatırımcılar, bu seviyede istikrarlı bir şekilde BTC biriktiriyor.

Böylelikle yatırımcılar, genellikle kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını görmezden gelerek Bitcoin’in uzun vadeli değerine güven duyduklarını gösteriyor. Balinaların istikrarlı gerçekleşmiş fiyatları, piyasa istikrarı ve uzun vadeli destek için bir ölçüt olarak değerlendiriliyor.CryptoQuant konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Yeni ve eski balinaların gerçekleşmiş fiyatları arasındaki etkileşim, piyasa dinamiklerine kapsamlı bir bakış sunuyor. Kurumsal yatırımlar ve spot Bitcoin ETF onaylarıyla desteklenen yeni balinaların önemli birikimi, 60.000 dolar destek seviyesini güçlendiriyor.

Likidite Akışı

Piyasadaki toplarlanmayı destekleyen bir diğer faktör de stabilcoin’lerin hacminde yaşanan artışlar. Stabilcoin’lere yönelik sermaye girişlerindeki belirgin artışlar, Bitcoin fiyat dalgalanmaları ile örtüşüyor. Bu gelişme, piyasada artan likiditeye işaret ediyor ve bu, devam eden yükseliş trendini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyor.

Sonuç olarak Bitcoin piyasasında yeni ve eski balinaların stratejik hareketleri, 60.000 dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olarak şekillenmesine yardımcı oluyor. Spot ETF’lerden gelen kurumsal sermaye ve artan stabilcoin hacmi, piyasa dinamiklerini olumlu yönde etkiliyor ve Bitcoin’in uzun vadeli değerine olan güveni pekiştiriyor.