Bitcoin, hem teknik hem de psikolojik açıdan kritik olan 90 bin doları aşarak 7 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanan BTC, haftalık bazda da toplamda yüzde 10,2 yükseldi. CoinGecko verilerine göre, Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 61,6 seviyesine çıkarak gün boyunca artmaya devam etti. Bu da BTC’nin altcoin piyasasından daha iyi performans gösterdiğine işaret ediyor.

Öte yandan lider kripto para biriminin piyasa hakimiyeti son dört yılın zirvesine ulaştı. Böylece yatırımcıların BTC’ye olan güveninin oldukça yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Altcoin tarafında ise tablo genellikle yeşil. Ethereum yüzde 1,5, XRP yüzde 1 artarken; Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) neredeyse yüzde 4’lük yükselişlerle öne çıkıyor.

Yükseliş, türev piyasalarda da etkisini gösterdi. CoinGlass verilerine göre yaklaşık 320 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu pozisyonların yaklaşık 190 milyon dolarlık kısmı kısa vadeli (short) işlemlerden oluşuyor.