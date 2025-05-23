Her Cuma olduğu gibi, bu hafta da büyük bir Bitcoin opsiyon vadesi piyasayı meşgul ediyor. Bu kez dikkatler, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından opsiyon piyasalarında yaşanabilecek hareketliliğe çevrildi.

Toplam 25 bin 400 adet Bitcoin opsiyon kontratı, 23 Mayıs Cuma günü sona erecek. Bu kontratların toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tıpkı geçen hafta olduğu gibi, bu haftaki tablo da oldukça benzer: Türev piyasalar sakin, spot piyasalar ise yükselişte. Bitcoin perşembe günü ilk kez 111 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 BTC hit $111,944. Now ~$3.3B in notional BTC and ETH is set to expire Tomorrow on Deribit.$BTC: Notional: $2.76B | Put/Call: 1.20 | Max Pain: $103K$ETH: Notional:$526M | Put/Call: 1.23 | Max Pain: $2,400 Strike activity?

BTC traders are eyeing… pic.twitter.com/XXLgZJrXZ8 — Deribit (@DeribitOfficial) May 22, 2025

Opsiyon Verileri Ne Söylüyor?

Bu hafta sona erecek olan kontratların put/call oranı 1,2 olarak belirtildi. Yani, daha fazla yatırımcı düşüş yönlü pozisyon almış durumda. En çok kaybın yaşanacağı “maksimum acı” seviyesi ise 103 bin dolar; bu da mevcut fiyatın yaklaşık 8 bin dolar altında konumlanıyor.

Ayrıca 110 bin ila 130 bin dolar arasında hâlâ açık pozisyonlar var. Bu da birçok yatırımcının Bitcoin’in yeni zirveler görmesini beklediğini gösteriyor.

Türev piyasalar sağlayıcısı Greeks Live, bu haftaki raporunda yatırımcıların genel olarak iyimser olduğunu, ancak yüzde 15 ila yüzde 20 arasında bir düzeltme ihtimaline karşı temkinli davranıldığını belirtti.

Rapor ayrıca şu seviyelere dikkat çekti:

110 bin dolar: Kısa vadeli destek

120 bin dolar: Yakın hedef

150 bin – 200 bin dolar: Uzun vadeli hedefler

Ancak olumsuz fonlama oranları, bazı yatırımcıların yükselişe rağmen hâlâ düşüş yönlü pozisyon aldığını gösteriyor.

Ethereum Opsiyonları da Sona Eriyor

Bugün ayrıca yaklaşık 201 bin Ethereum kontratının vadesi doluyor. Bu kontratların toplam değeri yaklaşık 547 milyon dolar, maksimum acı seviyesi ise 2 bin 400 dolar olarak kaydedildi. Ayrıca put/call oranı da 1,23; yani Ethereum tarafında da baskın görüş düşüş yönlü görünüyor.

Öte yandan Greeks Live, Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla geride kaldığını vurguladı. Zira ETH, beklenenin aksine yeni bir zirve yapamadı ve hâlâ 3 bin dolar hedefine ulaşamadı.

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Piyasa Görünümü

Toplam kripto para piyasa değeri 3,65 trilyon dolar ile şubat başından bu yana en yüksek seviyede. Ancak bu yükselişin neredeyse tamamı Bitcoin kaynaklı.

BTC, 22 Mayıs’ta 111 bin 814 dolarla yeni rekoruna ulaştı ve cuma sabahı Asya piyasasında bu seviyelere yakın kalmaya devam etti. Ethereum ise şu sıralar yaklaşık 2 bin 700 dolarda konumlanıyor, son 24 saatte ise yüzde 4 yükseldi.

Cuma günü birçok altcoin de iyi performans gösteriyor. Öne çıkanlar arasında Cardano, Hyperliquid, Avalanche ve Bitcoin Cash yer alıyor.