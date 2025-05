Her Cuma olduğu gibi, bu hafta da büyük bir Bitcoin opsiyon vadesi piyasayı meşgul ediyor. Bu kez dikkatler, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından opsiyon piyasalarında yaşanabilecek hareketliliğe çevrildi.

Toplam 25 bin 400 adet Bitcoin opsiyon kontratı, 23 Mayıs Cuma günü sona erecek. Bu kontratların toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Tıpkı geçen hafta olduğu gibi, bu haftaki tablo da oldukça benzer: Türev piyasalar sakin, spot piyasalar ise yükselişte. Bitcoin perşembe günü ilk kez 111 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

BTC hit $111,944. Now ~$3.3B in notional BTC and ETH is set to expire Tomorrow on Deribit.$BTC: Notional: $2.76B | Put/Call: 1.20 | Max Pain: $103K$ETH: Notional:$526M | Put/Call: 1.23 | Max Pain: $2,400

Strike activity?

BTC traders are eyeing… pic.twitter.com/XXLgZJrXZ8

— Deribit (@DeribitOfficial) May 22, 2025