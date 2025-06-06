Bitcoin, 2025 yılı boyunca ağdaki kullanıcı sayısı ve işlem hacmi açısından en hareketli dönemini yaşıyor.

Zincir üstü verilere göre cüzdan oluşturma ve token dolaşımı istikrarlı bir şekilde artarken, fiyatın yatay seyrettiği günlerde bile kullanıcı ilgisi hız kesmiyor.

Günlük Yeni Cüzdan Sayısı 556 Bini Aştı

Santiment’in verilerine göre, 29 Mayıs’ta Bitcoin ağında 556 bin 830 yeni cüzdan oluşturuldu. Bu rakam, 2 Aralık 2023’ten bu yana bir günde görülen en yüksek artış olarak kaydedildi. Yalnızca birkaç gün sonra, 2 Haziran’da 241 bin 360 adet BTC transfer edilerek son 6 ayın en yüksek günlük dolaşımı gerçekleşti. Tüm bu hareketlilik, Bitcoin’in 105 bin dolar seviyesinin hemen altında işlem gördüğü döneme denk geldi.

Analistler, ağdaki kullanıcı ve işlem yoğunluğunun artmasını, piyasa genelindeki konsolidasyon sürecine rağmen güçlü bir talep göstergesi olarak yorumluyor.

Balinalardan 63 Milyar Dolarlık Alım

Mart ayından bu yana, özellikle yeni büyük yatırımcılar (binin üzerinde BTC tutan ve bunları 6 aydan kısa süredir elinde bulunduran cüzdanlar), agresif şekilde Bitcoin biriktiriyor. Balinaların toplam varlığı, sadece birkaç ay içinde 600 bin BTC artarak 1,1 milyon BTC’ye ulaştı. Yaklaşık 63 milyar dolarlık bu alım, dolaşımdaki toplam arzın yüzde 5,6’sına denk geliyor.

Aynı dönemde borsalardaki Bitcoin bakiyeleri yüzde 30 azaldı. Kurumsal yatırımcıların ilgisinin artması ve bireysel yatırımcı davranışlarındaki değişim, analistlere göre piyasada olası bir arz sıkışmasının habercisi olarak görülüyor.

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Hash Ribbons Göstergesi Alım Sinyali Verdi

Teknik analiz tarafında ise Bitcoin’in önemli göstergelerinden biri olan Hash Ribbons, nadir görülen bir alım sinyali verdi. Madencilik sektöründeki kârlılık düşüşlerini ve ağdaki gerilimleri takip eden gösterge, 30 ve 60 günlük hash oranı ortalamalarına göre analiz yapıyor.

Hash oranının zirve yaptığı bir dönemde gelen bu sinyal, tarihsel olarak uzun vadeli yatırımcılar için cazip giriş seviyelerine işaret ediyor. 2021’deki Çin madencilik yasağı haricinde, bu gösterge geçmişte birçok kez güçlü alım fırsatlarını başarıyla öngördü.

Yatay Fiyat Hareketine Rağmen Güçlü Talep

Bitcoin, son günlerde 103 bin ile 106 bin dolar arasında dalgalanıyor. Fiyatın sınırlı hareketine karşın zincir üstü göstergeler, piyasanın hala canlı olduğunu ve yatırımcıların pozisyon almaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Hem bireysel katılım hem kurumsal birikim, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline olan güveni destekliyor.