Kripto para piyasalarında gözler yeniden Bitcoin’e çevrildi. Analistlere göre, son gelişmeler 2020’deki ralli öncesine benzer şekilde güçlü bir yükselişin habercisi olabilir.

Kripto finans şirketi Swan’ın 3 Mayıs tarihli raporuna göre, “2020’den bu yana Bitcoin için en olumlu tablo oluştu.

İlk dikkat çeken veri, yatırımcıların güvenli liman tercihi olan altının yılbaşından bu yana yüzde 30 değer kazanarak 22 Nisan’da ons başına 3.400 doları aşması oldu. Ancak altın bu hafta yüzde 3 geri çekilirken, Bitcoin yaklaşık yüzde 4 yükseliş gösterdi.

Swan analistleri, “Bitcoin altını yakalamaya başladığında bu genellikle daha büyük bir hareketin başlangıcı olur.” diyerek, önceki benzer dönemde BTC’nin 70.000 dolardan 108.000 dolara çıktığını hatırlattı.

İkinci sinyal küresel para arzındaki artış. 2021’den bu yana ilk kez M2 para arzında artış görülüyor. St. Louis Fed verilerine göre, son 12 ayda M2 para arzı yüzde 4 arttı.

Analistler, “Her büyük Bitcoin rallisi, genişleyen para arzı, gevşeyen finansal koşullar ve itibari paraya azalan güvenle başladı. Bu ortam, Bitcoin için uygun zemin yaratıyor” değerlendirmesini yapıyor.

Piyasa oynaklığı da dikkat çeken bir başka unsur. Mart 2020 seviyelerine yaklaşan volatilite, belirsizliği artırıyor. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) düşmüş olsa da piyasa temkinli. Timothy Peterson, VIX’in son 50 işlem gününde 55’ten 25’e düştüğünü belirterek, 18 altı bir seviye görülmesi halinde “risk iştahının” yeniden artacağını söylüyor. Bu durum Bitcoin gibi varlıklar için pozitif bir ortam yaratabilir.

Peterson’ın yüzde 95 doğruluk oranı sunduğu modeline göre, BTC fiyatı önümüzdeki 3 ay içinde 135.000 dolara çıkabilir.

This may be the most bullish setup for Bitcoin since 2020.

Gold is taking a breather.

Liquidity is rising.

And Bitcoin is quietly positioning itself for something big.

Here’s why all the signals are flashing green 🧵 pic.twitter.com/95dWb3XUQN

— Swan (@Swan) May 2, 2025