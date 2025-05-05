Kripto para piyasalarında gözler yeniden Bitcoin’e çevrildi. Analistlere göre, son gelişmeler 2020’deki ralli öncesine benzer şekilde güçlü bir yükselişin habercisi olabilir.

Kripto finans şirketi Swan’ın 3 Mayıs tarihli raporuna göre, “2020’den bu yana Bitcoin için en olumlu tablo oluştu.

İlk dikkat çeken veri, yatırımcıların güvenli liman tercihi olan altının yılbaşından bu yana yüzde 30 değer kazanarak 22 Nisan’da ons başına 3.400 doları aşması oldu. Ancak altın bu hafta yüzde 3 geri çekilirken, Bitcoin yaklaşık yüzde 4 yükseliş gösterdi.

Swan analistleri, “Bitcoin altını yakalamaya başladığında bu genellikle daha büyük bir hareketin başlangıcı olur.” diyerek, önceki benzer dönemde BTC’nin 70.000 dolardan 108.000 dolara çıktığını hatırlattı.

Likidite Genişliyor, Piyasa Isınıyor

İkinci sinyal küresel para arzındaki artış. 2021’den bu yana ilk kez M2 para arzında artış görülüyor. St. Louis Fed verilerine göre, son 12 ayda M2 para arzı yüzde 4 arttı.

Analistler, “Her büyük Bitcoin rallisi, genişleyen para arzı, gevşeyen finansal koşullar ve itibari paraya azalan güvenle başladı. Bu ortam, Bitcoin için uygun zemin yaratıyor” değerlendirmesini yapıyor.

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Piyasa oynaklığı da dikkat çeken bir başka unsur. Mart 2020 seviyelerine yaklaşan volatilite, belirsizliği artırıyor. CBOE Volatilite Endeksi (VIX) düşmüş olsa da piyasa temkinli. Timothy Peterson, VIX’in son 50 işlem gününde 55’ten 25’e düştüğünü belirterek, 18 altı bir seviye görülmesi halinde “risk iştahının” yeniden artacağını söylüyor. Bu durum Bitcoin gibi varlıklar için pozitif bir ortam yaratabilir.

Peterson’ın yüzde 95 doğruluk oranı sunduğu modeline göre, BTC fiyatı önümüzdeki 3 ay içinde 135.000 dolara çıkabilir.

This may be the most bullish setup for Bitcoin since 2020. Gold is taking a breather.

Liquidity is rising.

And Bitcoin is quietly positioning itself for something big. Here’s why all the signals are flashing green 🧵 pic.twitter.com/95dWb3XUQN — Swan (@Swan) May 2, 2025

Teknik Veriler: Yükselişe Hazır mı?

Swan analistleri, MVRV oranının 1,74 seviyesinden yukarı sıçradığını belirtiyor. Bu oran, geçmişte her büyük Bitcoin yükselişinin başlangıç sinyali olarak kabul ediliyor.

Ayrıca analistler, 90.000–100.000 dolar aralığında satış baskısının zayıfladığını, zayıf ellerin piyasadan çıktığını ve fiyatın maliyetin üzerine çıktığını vurguluyor.

Faiz Düşerse, BTC Uçuşa Geçebilir

Peterson’ın analizine göre, faizlerdeki her 25 baz puanlık düşüş Bitcoin fiyatında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. 1–2 ay içinde 75 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı da göz önüne alındığında, BTC’nin 130.000 dolar seviyelerine ulaşması mümkün.

Bitcoin son 1 ayda yüzde 15’in üzerinde değer kazandı ve cuma günü 98.000 doları test ederek 21 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.