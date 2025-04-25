Bitcoin, çarşamba günü 94 bin 400 dolar seviyesine ulaşarak son bir ayın en yüksek değerine çıktı. ABD’de ticaret savaşı tansiyonunun düşmesi ve para politikalarındaki yumuşama, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Binance’teki işlem verileri ise alıcıların piyasadaki ağırlığını artırdığını ortaya koydu.

Piyasa analiz şirketi CryptoQuant’a göre, Binance’teki 30 günlük taker alım/satım oranı yaklaşık yüzde 19 arttı. Son 7 günde bu oran yüzde 6,2 yükseldi. Bu artış, yatırımcıların uygun fiyatları beklemek yerine, piyasadaki satış emirlerini doğrudan alarak pozisyon aldığını gösteriyor. Bu tür işlemler, fiyat dalgalanmasını göze alabilen ve piyasaya güvenen yatırımcılara işaret ediyor.

Binance gibi hacim bakımından lider bir platformda artan taker alımları, fiyatlar üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Piyasadaki genel algının yönünü de bu işlemler belirlemeye başladı.

Taker alım/satım oranındaki artış, piyasanın alıcılar tarafından yönlendirildiğini gösteren önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Analistler, bu veriyi gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için yakından takip ediyor.

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Borsadaki net taker hacmi ise neredeyse 62 milyon dolara ulaşarak yeni bir aylık zirveye çıktı. Bu yüksek işlem hacmi, Bitcoin’e güçlü bir sermaye girişi olduğunu teyit ediyor.

B2BINPAY’in analiz ekibi, piyasadaki görünümü “Bitcoin sezonu” olarak tanımladı. CryptoPotato’ya yaptıkları açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bitcoin, 88 bin 760 dolarlık önemli bir eşiği aştı. Şu anda 95 bin ve 99 bin 500 dolar seviyelerine doğru ilerliyor. Bu seviyelerin kırılması halinde tüm zamanların en yüksek fiyatı gündeme gelebilir. Mevcut tablo oldukça güçlü. Ancak yükselişin devamı için Bitcoin’in 83 bin doların üzerinde kalması kritik. 85–84 bin dolar seviyelerine olası bir geri çekilme ise yükseliş trendini bozmaz.”