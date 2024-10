Bitcoin yeni zirvelere yaklaşırken, altcoin’ler ise beklentilerin altında performans gösteriyor. Geçmiş yıllarda kaydedilen boğa koşularında Bitcoin yeni zirvelere ulaştığında altcoin’ler de hızla yükseliyordu. Ancak bu kez durum oldukça farklı.

Bitcoin’in 73.589 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmasına rağmen kripto para piyasasının toplam değeri 2,553 trilyon dolar seviyesinde. Bu da altcoin’lerin toplam piyasa değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden 500 milyar dolar aşağıda olduğu anlamına geliyor.

Altcoin’ler Neden Yükselmiyor?

Bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri, Ethereum (ETH) gibi büyük altcoin’lerin yıl boyunca zayıf performans sergilemiş olması. 2021 yılındaki boğa piyasası sırasında Ethereum’un piyasa değeri 570 milyar dolara yükselmişti. Ancak bu yılın Mart ayında Bitcoin 73.740 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirlediğinde Ethereum’un piyasa değeri 490 milyar dolara kadar yükseldi.

CoinGecko verilerine göre Ethereum’un piyasa değeri 321 milyar dolar seviyesinde ve tüm zamanların en düşük seviyesinin %46 altında işlem görüyor. Her ne kadar bazı yatırımcılar, Ethereum’u halen bir yatırım fırsatı olarak görse de ETH 2.650 dolar direncini aşmakta zorlanıyor.

$ETH 👀 As mentioned before, 30% of my total spot portfolio is in Ethereum – Not without a reason. Beautiful accumulation. pic.twitter.com/c2iaLgWcEQ — TraderPA (@Trader1PA) October 29, 2024

Yalnızca Ethereum değil, diğer yüksek piyasa değerli altcoin’ler de tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bir hayli uzakta. Popüler altcoin’lerin tüm zamanların en yüksek seviyesinden uzaklıkları şu şekilde: Solana (SOL) -%31, XRP -%85, Dogecoin (DOGE) -%76, Toncoin (TON) -%39, Cardano (ADA) -%88, Polkadot (DOT) -%92 ve Shiba Inu (SHIB) -%78.

Bitcoin’in Piyasa Hakimiyeti ve Kurumsal İlgi Artıyor

Altcoin’lerin Bitcoin karşısında zayıf performans sergilemesi sonucu stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri 177 milyar doları aştı. Analist James Check, stabilcoin’lerin toplam piyasa değerindeki artışın altcoin’ler üzerinde olumsuz etki yarattığını söyledi.

Note, it now includes $130B of stables, so it is actually worse for alts at the same dominance level. — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 29, 2024

Bu süreçte Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %60’ın üzerine yükselerek 2021 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler son 5 günlük süreçte 2 milyar doları aştı.

Bazı analistler ise altcoin sezonunun yaklaştığını öngörüyor. Bu beklentiye rağmen altcoin piyasalarında ivmenin düşük seyretmesi, perakende yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığını gösteriyor.

Altseason is about to start any moment now. pic.twitter.com/pHK11MVjF5 — Mister Crypto (@misterrcrypto) October 29, 2024