Kripto veri analiz uzmanı Carmelo Alemán, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürmesi hâlinde TRX’in 2025 yılına kadar değerini 4 katına çıkarabileceğini öngörüyor.

Alemán, CryptoQuant platformunda yayımladığı analizde, Bitcoin ile güçlü korelasyona sahip kripto paraların, boğa piyasalarında daha hızlı değer kazandığını belirtti. Pearson katsayısıyla ölçülen bu korelasyonun, yatırımcılar için önemli bir sinyal olduğunu vurgulayan Alemán, TRX’in yanı sıra SUI, ADA, HBAR ve LTC gibi altcoin’lerin de Bitcoin ile senkronize hareket ettiğini ifade etti.

“TRX, Daha Küçük Piyasa Değeriyle Daha Hızlı Yükselebilir”

Bitcoin’in 2 trilyon 170 milyar dolarlık piyasa değeri, yukarı yönlü potansiyelini sınırlandırırken; TRX’in 26 milyar dolarlık değeri daha geniş bir hareket alanı sunuyor. Alemán, “Bitcoin’in mevcut seviyeden 2 katına çıkması bile zor görünüyor. Ancak daha küçük piyasa değerine sahip ve Bitcoin’e güçlü şekilde bağlı altcoin’ler 3-4 katına kadar yükselebilir.” ifadelerini kullandı.

Son 1 ayda yüzde 16,4 artış gösteren Bitcoin, 22 Mayıs’ta ulaştığı 111 bin 814 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra bir miktar geri çekilerek 109 bin 500 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda yüzde 3,7 yükselen BTC, son 12 ayda ise toplamda yüzde 60’lık bir performans sergiledi.

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TRX, Yıllık Performansta BTC’yi Geride Bıraktı

TRX, birçok zaman diliminde Bitcoin’in üzerinde bir getiri sundu. Son 24 saatte yüzde 1,9, son 30 günde ise yüzde 10,4 artış gösteren token, yıl başından bu yana yüzde 146,4 yükseldi. Aralık 2023’te ulaştığı 0,4313 dolarlık zirveye ise yalnızca yüzde 35’lik bir mesafe kaldı.

Tron Ağı Büyüyor, Tether Kullanımı Zirvede

Öte yandan pozitif görünümün tek nedeni fiyat hareketleri değil. Tron ağı, özellikle Asya’da hızla büyüyor. Tether (USDT) arzı, Ethereum ağını geride bırakarak Tron’un artan kullanım alanını ortaya koydu.

CryptoQuant’ın son verileri de TRX’in güçlü yapısını destekliyor. Token’ın 180 günlük Sharpe oranı 0,1 ile 0,15 arasında seyrederken, normalize risk metriği 0,5 seviyelerinde konumlanıyor. Bu da risk-getiri açısından güçlü bir tablo sunuyor.

Orta vadeli zincir üstü analizler, kısa vadeli yatırımcılardan uzun vadeli tutuculara kadar tüm TRX sahiplerinin kârda olduğunu gösteriyor. Analistlere göre bu durum, kullanıcılar arasında olumlu bir döngü yaratıyor ve yeni yatırımcıları çekme potansiyeli taşıyor.