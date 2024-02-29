Son 3 günde güçlü yükselişler yaşayan Bitcoin’de (BTC) yeni bir fiyat düzeltmesi kapıda olabilir mi?

Bitcoin bu hafta başından bu yana %25’i aşkın oranda değer kazanarak 64.000 doları aştı. Böylelikle Bitcoin son 4 günde yaklaşık 13.000 dolar değer kazandı. Şimdilerde en çok merak edilen konulardan biri de Bitcoin yükselişe devam edecek mi yoksa yeni bir fiyat düzeltmesi kapıda mı?

Bitcoin Eşsiz Bir Yükselişe İmza Attı

Bitcoin’de 28 Çarşamba günü daha önce görülmemiş düzeyde sert yükselişler yaşandı. Çarşamba günü Bitcoin fiyatı 57.000 dolardan 64.000 dolara kadar yükseldi. Bu gelişmenin ardından küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine giden Bitcoin kısa süreliğine de olsa 58.000 dolar bandına geriledi.

Teknik analiz grafiğine baktığımızda Bitcoin’in Fibonacci düzeltme seviyeleriyle uyum içerisinde hareket ettiği göze çarpıyor. Pazartesi günü 1.618 seviyesi, Salı günü 2.618 seviyesi ve Çarşamba günü ise 3.618 seviyesi aşıldı ve güçlü bir kırılımla 4.618 seviyesinin üzerinde son 26 ayın zirvesi kaydedildi.

Bu Normal Bir Hareketlilik Değil

Normal şartlarda Bitcoin’in şimdi bir düzeltme veya yatay yönlü seyir izlemesi gerekiyor. Bitcoin’de yeni bir yatay konsolidasyon süreci başlayabilir veya boğa flaması oluşabilir.

Öte yandan kabul etmek gerekirse sıradan bir boğa sezonunda değiliz. Son 4 günde yaklaşık 13.000 dolar değer kaybeden Bitcoin sınırlarının üzerinde bir performans sergiliyor. Pek çok kişi ise Bitcoin’in neden böylesine çılgın fiyat hareketlilikleri sergilediğini anlamış değil. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların yol açtığı alım baskısı, Bitcoin’i tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru agresif bir şekilde sürüklüyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce “Bitcoin neden yükseliyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldık. Mevcut şartlarda Bitcoin’deki yükselişin ana nedenlerine örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik devasa talep

Yaklaşan blok ödülü yarılanması

ABD’de yaklaşan seçim ve parasal genişleme beklentileri

Öte yandan NSA belgelerini ifşa eden muhbir Edward Snowden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bir ulus devletin Bitcoin satın almaya başladığını açıkladı. Bitcoin’i erkenden benimseyen ülkeler, diğerleri karşısında önemli bir avantaj elde edebilir. Edward Snowden’ın bu iddiası teyit edilirse küresel çapta Bitcoin’in benimsenmesi ciddi şekilde artabilir.

Bitcoin Yükselecek mi Düşecek mi?

Elbette geleceği öngörmek imkansız ve aynı zamanda şu anda olağandışı bir boğa koşusunun içerisindeyiz. Son 24 saatte yükseliş trendine devam eden Bitcoin (BTC) 64.000 dolar direncini desteğe dönüştürmek için mücadele veriyor.

Bitcoin şu an için bunu başarabilmiş değil. Ancak son 4 günde 13.000 dolar değer kazanan Bitcoin’in bu seviyeyi geçmekte pek fazla zorlanacağı düşünülmüyor.

Öte yanadan Bitcoin fiyatı hala üçgen içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla Bitcoin’de henüz yukarı yönlü kırılım gerçekleşmedi. Analistler, Bitcoin’in yükselişine devam etmesi için bu kırılımın gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor.