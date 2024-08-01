Bitcoin Bollinger bantları dalgalanmanın artacağına işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 4 geriledi. BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.760 dolardan işlem görüyor.

En büyük kripto para, bugün yaşanan düzeltmeye rağmen mart ayından beri 73.500 dolar ile 55.800 dolar arasında dar bir aralıkta seyretmeyi sürdürüyor. Analistlere göre BTC, yakında bu aralıktan sıyrılacak.

Bitcoin Bollinger Bantları Sıkıştı

Kripto para analisti Matthew Hyland, BTC/USD paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Grafiğe Bollinger bantları göstergesini uygulayan analist, bantlarda çok ciddi bir sıkışma olduğunu tespit etti.

Bollinger bantları dalgalanmayı ölçen bir teknik göstergedir. Bantların daralması, fiyat dalgalanmasının yakında artacağına, genişlemesi ise azalacağına işaret eder.

Hyland, BTC’nin haftalık Bollinger bantlarının şimdiye kadar görülmüş en sıkı dördüncü daralmayı gösterdiğine dikkat çekti.

Herkesin merak ettiği şu: Yakında bir kırılma yaşayacak mıyız, yoksa bu bir süre daha bu bölgede mi kalacağız? Haftalık çerçevede Bollinger bantlarına bakacak olursak, Bitcoin’in tarihindeki en büyük dördüncü daralmayı yaşadığını görüyoruz. Yakında bir fiyat hareketi yaşanacak.

Analist, beklenen büyük fiyat hareketinin en geç birkaç hafta içinde yaşanacağını düşünüyor. Bitcoin’in gideceği yönün ise yukarı olduğuna inanıyor.

#BTC Bollinger Bands + Consolidation in Uptrend VIDEO update 👇 pic.twitter.com/P0YT8zE31f — Matthew Hyland (@MatthewHyland_) July 30, 2024

Julien Bittel, haftalık Bitcoin Bollinger bantlarındaki daralmaya dikkat çeken analistlerden biri. Bittel, mart ayında fiyat rekoru kıran Bitcoin’in asıl ralliye yılın ikinci yarısında başlayacağını söylemişti.

Analiste göre BTC, Bollinger bantlarının geçmişte bu denli daraldığı zamanlardaki performansını tekrar ederse, Bitcoin fiyatı 140 bin dolara kadar yükselebilir. Analistin iyimser senaryosunda BTC’nin 190 bin dolara kadar yükselme ihtimali bulunuyor.