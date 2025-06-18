ABD Merkez Bankası’nın (Fed) merakla beklenen faiz kararı 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 21.00’de açıklanacak. Kripto para yatırımcıları ise Bitcoin’in bu karara nasıl tepki vereceğini merak ediyor.

Piyasalar Temkinli

Fed’in iki günlük toplantısı 17 Haziran’da başladı. Uzmanlar, faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor. Ancak Başkan Jerome Powell’a yöneltilen siyasi baskılar dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararlarını hatırlatarak Fed’in çok geç kaldığını savunmuştu.

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Tahmine dayalı işlem platformu Polymarket’te de beklenti aynı yönde ilerliyor. Yatırımcılar, Fed’in bu toplantıda faiz indireceği ihtimalini sadece yüzde 1 olarak görüyor.

Sonraki toplantılar ise 29-30 Temmuz ve 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak. Temmuz ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 19 olarak hesaplanırken, Eylül’de bu oran yüzde 41’e yükseliyor.

Bitcoin’de Belirsizlik Sürüyor

Bitcoin, son 30 günde yaklaşık yüzde 1,6 yükseldi. Sınırlı artış, yatırımcıların temkinli bekleyişini yansıtıyor. Ancak son haftalarda kısa sürede yüzde 7 ila 8 arasında dalgalanan fiyat hareketleri, lider kripto paranın küresel ekonomik gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, Fed’in açıklayacağı kararın beklentilere uygun olması halinde büyük bir fiyat hareketi öngörülmüyor. Ancak sürpriz bir gelişme, yalnızca BTC’yi değil, tüm kripto piyasasını etkileyebilir.

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Gözler Eylül’de

Öte yandan Eylül ayında faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler güçleniyor. Olası bir indirim, Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Donald Trump’ın ticaret politikalarında gevşeme yaşanmasıyla birleşirse, kripto piyasaları yılın son çeyreğinde yukarı yönlü bir ivme kazanabilir.