Bitcoin’in güncel piyasa döngüsüne bireysel yatırımcılar henüz katılmadı, ancak yatırımcıların endişesi sürüyor.

BTC fiyatı uzun süredi 70 bin doların altında takılı kaldı. Bu seviyeyi geçme denemeleri, dijital varlığın yukarı yönde ivmesini koruyamaması nedeniyle kısa süreli oldu.

Yeni araştırma ise ilginç veriler ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, bireysel yatırımcılar piyasaya henüz kitleler halinde dahil olmadı.

Bireysel Yatırımcılar Ortada Yok

CryptoQuant’ın yeni analizine göre güncel BTC döngüsü, henüz coşku aşamasının tepe noktasına ulaşmadı. Önceki döngü tepelerinin önemli bir özelliği, 3 aydan kısa süredir tutulan coin’lerin piyasaya hakim olmasıydı. Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların (akıllı yatırımcılar) çoktan kâr aldığını ve piyasanın spekülatörler ve yeni girenlere kaldığını gösteriyordu. Böyle bir senaryo, genellikle dalgalanmanın artması ile sonuçlanıyor.

Mevcut döngüye baktığımızda ise, 3 aydan kısa süredir tutulan BTC değerinin gerçekleşen piyasa değerinin yalnızca yüzde 35’ine denk geldiği görülüyor. CryptoQuant’a göre bu oran, önceki boğa piyasalarının erken dönemleriyle kıyaslanabilecek düzeyde.

Buna ek olarak, kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşen kâr düzeyi de önceki döngü piklerinde görülen seviyeleri henüz geçmedi. Mevcut piyasa yapısına şu anda sağlam bir fiyat desteği oluşturan uzun vadeli yatırımcılar hakim.

Kısa vadeli yatırımcıların henüz ortada olmaması, ayı piyasasına ani bir geçiş ihtimalini de oldukça düşürüyor. Analistler arasında rallinin hala mümkün olduğu görüşü hakim.

Bitcoin Yatırımcıları Endişeli

Yükseliş beklentisine rağmen, boş olmayan Bitcoin cüzdanı sayısında son 3 günde şimdiye kadar görülen en büyük düşüş gerçekleşti.

Santiment, fiyattaki düşüşün düzeltmenin sürebileceği endişesiyle yatırımcıları varlıklarını satmaya yönlendirmiş olabileceğini düşünüyor.

Bitcoin, son 24 saatte neredeyse hiç hareketlilik göstermedi. Kripto par, haber yayın saati itibarıyla 65 bin dolar bandından işlem görüyor.