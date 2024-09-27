Ethereum ETF’ler ise günü kırmızı kapattı.

Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), takip ettikleri varlığın fiyatını etkiliyor ve ondan etkileniyorlar. Bitcoin yükselirken, ETF’lere giren değerde de fırlama yaşandı.

Spot BTC ETF’ler dün (26 Eylül Perşembe) 360 milyon dolardan fazla net yatırım aldı. Bu değer son iki aydır kaydedilen en yüksek günlük girişi temsil ediyor.

Bitcoin ETF’lere Talep Arttı

Bitcoin spot ETF’ler iki haftadır neredeyse tüm günleri yeşil geçirdi. Negatif fon akışı ile geçirilen yalnızca iki gün oldu. ETF’lere dün net 365,7 milyon dolar girdi.

En güçlü performansı 113,8 milyon dolar giriş ile Ark Invest’in fonu ARKB gösterdi. IBIT’e net 93,4 milyon dolar, FBTC’ye 74 milyon dolar ve BITB’ye 50,4 milyon dolar yatırıldı.

Günü negatif kapatan tek ETF, Grayscale’in ana fonu GBTC oldu, ancak çıkan miktar sınırlı kaldı. GBTC’den net 7,7 milyon dolar çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz çarşamba faiz indirdiğinden beri, yatırımcılar ETF’lere para yağdırıyor. Bitcoin fiyatı da bu süreçte 59 bin dolardan 65.700 dolara yükseldi. Kripto paranın haftalık değer artışı yüzde 11 ölçülüyor.

Ethereum ETF’lerde Durum Ne?

Spot Ethereum ETF’ler, Bitcoin’den ayrılan bir performans gösterdi. ETF’lerin fon akışı, 0,1 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

Öte yandan bu değer, Ethereum ETF’lerden geçtiğimiz bir hafta boyunca çıkana bakınca epey düşük kalıyor. ETH ETF’lerden 23 Eylül’de 80 milyon dolar, 24 Eylül’de 62,5 milyon dolar, 25 Eylül’de ise 43,2 milyon dolar çekildi.

26 Eylül’deki fon kaçışından Grayscale’in ETF’si ETHE sorumlu. ETHE’den net 36 milyon dolar çekildi.

BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 15,3 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH’ye 15,9 milyon dolar yatırıldı. ETHW, CETH, ETHV ve QETH, az da olsa yatırım aldı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.