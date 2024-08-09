Bitcoin ve kripto piyasaları toparlanma modunda. Endişe verici bir teknik sinyal veren BTC, devamında yükselişe geçti.

Bitcoin, cuma gününün ilk yarısında 57 bin dolardan 62.790 dolara kadar yükseldi. Kripto para, 49.800 dolara çakıldığı pazartesiden beri yüzde 25 civarı yükselmiş oldu.

Son 24 saatlik değer artışı yüzde 6,6 ölçülen BTC, haber yayın saati itibarıyla 61 bin dolar sınırından işlem görüyor. BTC, bir süredir işlem gördüğü kanal olan birikim bölgesine doğru ilerliyor.

Ölüm Kesişimi Gerçekleşmedi

Analist Benjamin Cowen, 9 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde Bitcoin’in ölüm kesişim (death cross) formasyonu gerçekleştirmek üzere olduğunu söyledi.

BTC’nin yükselmesiyle ölüm kesişimi tehlikesi, en azından şimdilik atlatıldı.

On Monday on my YouTube channel I mentioned that we would likely see a #BTC rally into its death cross. You can see that rally has now arrived. So perhaps some context is needed – What happened during prior death crosses? Thread 👇 pic.twitter.com/pDbfYTseYs — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 8, 2024

Bir teknik analiz göstergesi olan ölüm kesişimi, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altını gerilemesiyle oluşuyor. Formasyon genelde ayı piyasasının başlangıç sinyali olarak yorumlanıyor.

Analist, Bitcoin’in yükseliş trendini korumak için 62 bin doların üzerine tutunması gerektiğini düşünüyor. Kripto paranın 50 günlük hareketli ortalaması da bu fiyat seviyesine denk geliyor.

Gönderiyi yanıtlayan diğer analistler, ilk ölüm kesişiminin pek önemli olmadığını ancak ikinci kez yaşanmasının endişe verceğini söyledi.

Bitcoin grafiğinde 2021 boğa piyasasında iki kez ölüm kesişim görüldü. İlkinde ralli devam ederken, ikincisinde trend değişimi yaşandı.

Kripto paraların geneli, 9 Ağustos’ta yüzde 6 civarı değer kazandı. Piyasanın toplam değeri 2,2 trilyon dolara geri döndü.

Ether (ETH) de son 24 saatte yüzde 9 yükseldi. ETH, haber yayın saati itibarıyla 2.660 dolardan işlem görüyor.