Bitcoin ve kripto piyasaları toparlanma modunda. Endişe verici bir teknik sinyal veren BTC, devamında yükselişe geçti.

Bitcoin, cuma gününün ilk yarısında 57 bin dolardan 62.790 dolara kadar yükseldi. Kripto para, 49.800 dolara çakıldığı pazartesiden beri yüzde 25 civarı yükselmiş oldu.

Son 24 saatlik değer artışı yüzde 6,6 ölçülen BTC, haber yayın saati itibarıyla 61 bin dolar sınırından işlem görüyor. BTC, bir süredir işlem gördüğü kanal olan birikim bölgesine doğru ilerliyor.

Analist Benjamin Cowen, 9 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde Bitcoin’in ölüm kesişim (death cross) formasyonu gerçekleştirmek üzere olduğunu söyledi.

BTC’nin yükselmesiyle ölüm kesişimi tehlikesi, en azından şimdilik atlatıldı.

On Monday on my YouTube channel I mentioned that we would likely see a #BTC rally into its death cross.

You can see that rally has now arrived.

So perhaps some context is needed –

What happened during prior death crosses?

Thread 👇 pic.twitter.com/pDbfYTseYs

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) August 8, 2024