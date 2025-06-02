Bitcoin, son günlerde sergilediği fiyat hareketleriyle yatırımcıları temkinli bir iyimserliğe yöneltirken, piyasa volatilitesine dair önemli bir gösterge olan Sharpe Oranı henüz aşırı ısınmaya işaret etmiyor. Öte yandan, Trump Media’nın 2,32 milyar dolarlık Bitcoin alımı için anlaşma yaptığına dair haber, fiyatlar üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

30 Mayıs tarihinde Bitcoin, 103.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Sharpe Oranı ise 2013, 2017 ve 2021 gibi önceki zirve dönemlerinde görülen ekstrem değerlere ulaşmadı. Bu durum, piyasada henüz yoğun bir spekülatif coşku yaşanmadığını ve risk seviyesinin hala kontrollü olduğunu gösteriyor. Oranın orta seviyelerde kalması, fiyatın yönüne dair belirsizliğin sürdüğünü ortaya koyuyor. Tarihsel veriler, benzer oranlarda hem yükselişlerin hem de sert düzeltmelerin görülebildiğine işaret ediyor.

Trump Media’nın Bitcoin satın almak üzere 2,32 milyar dolarlık bir yatırım planladığı haberi, kripto para piyasasında büyük ses getirdi. Arkham verilerine göre Bitcoin, şu anda 105.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, 30 gün öncesine kıyasla yüzde 12,39’luk bir yükselişe işaret ediyor. Büyük çaplı alımların, piyasadaki mevcut arzı azaltarak fiyata yukarı yönlü baskı uygulaması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte, Sharpe Oranı’nın ılımlı risk seviyelerinde kalması, piyasada henüz bir köpük oluşmadığını ancak büyüme potansiyelinin sürdüğünü gösteriyor.

Grafik analizlerine göre Bitcoin’in fiyatı şu an 90.845 ila 111.938 dolar aralığında hareket ediyor. Son direnç testinden sonra BTC, 103.658 dolarda denge buldu. Şu an kritik önemdeki 97.000 ila 99.000 dolar bandı dikkatle takip ediliyor. Bu aralıkta üç önemli teknik seviye öne çıkıyor: 99.638 dolar orta bant seviyesi, 97.622 dolar Fibonacci yüzde 38,2 düzeltme noktası ve 94.717 dolar ise 200 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu destek seviyesinin korunamaması durumunda Bitcoin’in fiyatı, yeniden 90.845 ile 90.626 dolar bandına gerileyebilir.

Bununla birlikte, BTC’nin 111.938 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini aşması durumunda yukarı yönlü güçlü bir kırılım ve yeni bir ralli ihtimali doğabilir. Ancak şu an için bu yönde net bir sinyal bulunmuyor. Öte yandan 200 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönlü eğilimi, olası geri çekilmelerde destek sağlayabilecek önemli bir unsur olarak görülüyor.

Genel tabloya bakıldığında Bitcoin’in bir karar aşamasında olduğu söylenebilir. Sharpe Oranı piyasada aşırı alım olmadığını gösterirken, Trump Media’nın milyarlarca dolarlık hamlesi yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak fiyat hareketlerinin yönü üzerinde belirleyici olacak asıl etken, yatırımcıların kritik destek ve direnç seviyelerine vereceği tepkiler olacak. Bu nedenle yatırımcıların sakin kalması ve stratejik kararlar alması, önümüzdeki günlerdeki seyir açısından büyük önem taşıyor.