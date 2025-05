Bitcoin (BTC) son dönemde güçlü sinyaller veriyor. Yatırımcı ilgisi artarken teknik göstergeler de yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Ancak her ne kadar piyasa iyimser görünse de, geçmişte benzer şartlar sert düzeltmeleri beraberinde getirmişti.

Özet:

Boğa tarafında: Borsalardan BTC çıkışları, spot ETF girişleri ve sağlıklı MVRV oranı.

Ayı tarafında: Tüm yatırımcıların kârda olması ve aşırı iyimserlik sinyalleri.

3 Güçlü Boğa Faktörü

İlk boğa faktörü, borsalardan devasa Bitcoin çekimleri gerçekleşmesi. Popüler analist Ali Martinez, yalnızca son 30 gün içinde 30.000 BTC’nin borsalardan çekildiğini açıkladı. Bu miktar, güncel fiyatlarla 3,2 milyar dolara denk geliyor.

Borsalardan çekilen BTC’ler genellikle soğuk cüzdanlara aktarılıyor, bu da kısa vadeli satış baskısının azaldığını gösteriyor

CryptoQuant verilerine göre, borsalardaki toplam BTC arzı şu anda 2,45 milyonun altına düştü, bu seviye en son 2018 yazında görülmüştü.

İkinci faktör ise spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin hızlanması. SoSoValue verilerine göre, 13 Mayıs’tan bu yana spot Bitcoin ETF’lerine her gün net giriş oldu. Son iki haftada ETF’lere giren toplam miktar 4,1 milyar doları aştı.

Örneğin BlackRock’un iShares Bitcoin ETF’si (IBIT), art arda 33 gün boyunca giriş aldı. Son iki haftada fon neredeyse 4 milyar dolar topladı ve bu performansıyla 2025 yılının en çok giriş gören ilk 5 ETF’si arasında yer aldı.

Üçüncü boğa faktörü ise MVRV metriğinin Bitcoin’de hala yükselişin devam edebileceğine işaret etmesi. MVRV (Market Value to Realized Value) oranı, BTC’nin piyasa değeri ile gerçekleşmiş değeri arasındaki ilişkiyi ölçerek fiyatın aşırı mı, yoksa düşük mü olduğunu gösteriyor.

Son 1 aydır oran 2 ile 2,5 aralığında seyrediyor. Tarihsel olarak 3,7’nin üzeri piyasa zirvelerine, 1’in altı ise dip seviyelere işaret ediyor. Bu durum, BTC’de hâlâ yükseliş için alan olduğunu ortaya koyuyor.

2 Önemli Ayı Faktörü

IntoTheBlock verilerine göre, şu anda BTC yatırımcılarının %98’i kârda (en azından kağıt üzerinde). Hiçbir yatırımcı zarar bölgesinde görünmüyor.

Bu durum olumlu gibi dursa da geçmişte, bu kadar yüksek kâr oranı kâr satışlarını tetiklemişti. Örneğin 2024 yılının Ekim ayında yatırımcıların %95’i kârdayken BTC 69.000 doları görmüş, ardından 65.500 doların altına düşmüştü. Benzer hareketler 2024 yılının Eylül ve Mart aylarında da yaşanmıştı.

Santiment de bugün yayımladığı raporunda, bu kadar fazla yatırımcının kârda olmasının riskli bir tablo oluşturduğunu belirtti.

Bir diğer faktör ise Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 5 Mayıs’tan bu yana “Açgözlülük” ve “Aşırı Açgözlülük” bölgesinde bulunması. Bu endeks; fiyat oynaklığı, sosyal medya verileri ve anket yanıtlarına göre yatırımcı hissiyatını ölçüyor.

Warren Buffett’ın ünlü sözü burada hatırlatılıyor:

“Diğerleri açgözlüyken korkmalı, diğerleri korkuyorken açgözlü olmalısınız.”

Sonuç:

Bitcoin’de güçlü yükseliş sinyalleri olsa da, aşırı iyimserlik ve yüksek kâr oranları düzeltme ihtimalini artırıyor. Borsalardan BTC çıkışları, ETF ilgisi ve sağlıklı MVRV oranı umut verse de, yatırımcıların her iki yönlü hareketliliğe karşı temkinli olması tavsiye ediliyor.