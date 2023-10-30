Teknik analist Josh Olszewicz, Bitcoin’in 2023 yılının sonuna kadar %10 oranında yükseleceğine inanıyor.

Özet:

Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerine bir yenisi daha eklendi. Twitter’daki kripto para topluluğunun önde gelen isimlerinden Josh Olszewicz, teknik analiz göstergelerinden yola çıkarak Bitcoin’in yıl sonuna kadar 38.000 dolara yükselebileceğini öngördü.

Bitcoin mevcut destek seviyesinde tutunmayı başaramazsa 31.000 doların altına gerileyebilir.

Bitcoin’de boğa koşusunu tetikleyebileceği düşünülen faktörler arasında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması ihtimali, yaklaşan blok ödülü yarılanması, kripto paraların artan benimsenmesi ve kurumların gösterdiği ilgi yer alıyor.

ABD’de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylayacağına dair beklentilerin artmasıyla, analistler yeni Bitcoin fiyat tahminlerinde bulunmaya başladı. Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Josh Olszewicz kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Bitcoin’in (BTC) 38.000 dolara yükseleceğini öngördü.

Josh Olszewicz bu öngörüsünü Bitcoin’in 33.500 ila 35.000 dolar aralığında, yükseliş trendinde yer almasına dayandırıyor. Olszewicz ayrıca Bitcoin’in mevcut destek seviyelerinde tutunmayı başaramaması halinde 31.000 doların altına gerileyebileceğini iddia etti.

https://x.com/CarpeNoctom/status/1718664151835246978?s=20

Çok sayıda uzman, bazı faktörlerin gelecekte BTC fiyatında yükselişe yol açabileceğini öngörüyor. OpenAI’ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT de bu konuda aynı görüşte. Bu faktörler şu şekilde: SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması ihtimali, yaklaşan blok ödülü yarılanması, kripto paraların artan benimsenmesi ve kurumsal yatırımcıların ilgisi

Ayrıca CryptoPotato olarak son dönemde yapılan Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerini derledik. Buradaki bağlantıya tıklayarak bu fiyat tahminlerine göz atabilirsiniz.