Bitcoin (BTC), mayıs ayıyla birlikte yükseliş trendini hızlandırarak 105.500 dolar seviyesini test etti. Haberin yazıldığı an itibarıyla 104.300 dolardan işlem gören BTC, son bir ayda yüzde 24,6 değer kazandı. Yatırımcılar ve piyasa yorumcuları, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110 bin doların aşılmasının artık an meselesi olduğunu düşünüyor.

Fiyatlardaki bu yukarı yönlü hareketin arkasında üç önemli gelişme öne çıkıyor:

1. Borsalardan Cüzdanlara Geçiş

Son bir haftada merkezi borsalardan yapılan BTC çıkışlarında belirgin bir artış yaşandı. Bu durum, yatırımcıların kripto varlıklarını kişisel cüzdanlara taşıdığını ve satış baskısının azaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu eğilimin fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

2. Yükselen İlgi ve Yeni Cüzdan Sayısı

Google’da “bitcoin” aramaları son haftalarda ciddi bir artış gösterdi. Özellikle bireysel yatırımcıların piyasaya olan ilgisi dikkat çekici boyutlara ulaştı. 9 Mayıs günü Bitcoin ağında 350 bin yeni cüzdan oluşturuldu. Bu rakam, yatırımcıların piyasa dışı kalma korkusunu (FOMO) yaşadığını ortaya koyuyor. Önceki döngülerde, bu tür kitlesel ilgi dönemlerinin fiyat zirvelerine yaklaşıldığını işaret ettiği görülmüştü. Ancak mevcut sayılar hâlâ geçmiş boğa piyasası seviyelerinin gerisinde.

İlgili: Hindistan-Pakistan Gerilimi Bitcoin Fiyatını Artırabilir

3. ABD-Çin Görüşmesi Piyasaları Destekleyebilir

ABD ve Çinli yetkililer, hafta sonu bir araya gelerek anlaşmaya vardı ve gümrük tarifelerini 90 günlüğüne önemli ölçüde düşürdü. ABD, Çin’e yönelik gümrük tarifelerini %145’ten %30’a düşürürken Çin ise %125’ten %10’a düşürdü. Küresel gerilimin azalması, yatırımcı güvenini artırarak hem geleneksel hem de kripto piyasalarında olumlu etki yaratabilir.

Dikkatli İyimserlik

Yatırımcı duyarlılığı da yükselişi destekliyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi, 70 seviyesine çıkarak “açgözlülük” bölgesine girdi. Bu seviye en son ocak ayında görülmüştü. Ancak piyasa uzmanları, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Warren Buffett’ın ünlü sözünü hatırlatmakta fayda var:

“Diğerleri açgözlüyken kork, korktuklarında açgözlü ol.”

Öte yandan Göreceli Güç Endeksi (RSI), 75 seviyesine yaklaşmış durumda. 70’in üzerindeki değerler genellikle varlığın aşırı alım bölgesine girdiğini ve kısa vadede bir düzeltme ihtimalini işaret ediyor.