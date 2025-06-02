Bitcoin, 22 Mayıs’ta ulaştığı 111 bin 814 dolarlık rekorun ardından sert bir düzeltme sürecine girdi.

Son bir ayda 15 bin doların üzerinde değer kazanan BTC, yalnızca geçtiğimiz hafta içerisinde 9 bin dolar gerileyerek 103 bin dolar seviyesine düştü. Bu düşüş, piyasanın sağlıklı bir soğuma sürecine mi girdiği yoksa daha derin bir düzeltmenin mi başlayacağı yönünde soru işaretleri yarattı.

Teknik Göstergeler Alarm Veriyor

Kripto para piyasasında volatilite yeniden yükselişe geçti. Bitcoin son 24 saat içinde 103 bin 300 ile 105 bin dolar arasında dalgalanarak piyasalardaki belirsizliği artırdı. Son 30 günde yüzde 9,1, yıllık bazda ise yüzde 52,1 oranında yükseliş gösteren BTC, yükseliş temposunu kaybediyor.

Analist Axel Adler Jr.’ın değerlendirmesine göre, Bitcoin CryptoQuant’ın Net UTXO Arz Oranı verisinde art arda dört satış sinyali üretti. Bu durum genellikle piyasanın aşırı ısındığı, kâr satışlarının başladığı ve talebin arzı karşılamada zorlandığı dönemlerde görülüyor.

Adler, iki olasılığın ön plana çıktığını belirtiyor: Bitcoin ya birkaç hafta boyunca 95 bin ile 105 bin dolar aralığında yatay seyredecek ya da aşırı alım baskısını kırmak adına 92 bin dolara kadar çekilecek.

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Bazı Yatırımcılar Umudunu Koruyor

Piyasanın diğer ucundaysa daha iyimser görüşler hakim. BetIdeas tarafından paylaşılan verilere göre, BTC’nin 2025 yılı içinde 120 bin dolara ulaşma ihtimali yüzde 80, 150 bin doları görme şansı ise yüzde 40 olarak değerlendiriliyor.

BetIdeas sözcüsü Steve McQuillan, “Kripto paraların doğası gereği dalgalı olması manşetleri süslese de Bitcoin’in Mayıs ayında gösterdiği performans, uzun vadeli yatırımcılar için büyük bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.” ifadelerini kullandı. Aynı platformda, yıl sonuna kadar BTC’nin 200 bin dolara ulaşabileceğine inananların oranı ise yüzde 22 olarak kaydediliyor.

Popüler analist Daan Crypto Trades, 97 bin ile 99 bin dolar arasındaki bölgeyi kritik destek seviyesi olarak işaret ediyor. Fibonacci geri çekilme seviyeleri ve 200 günlük hareketli ortalama da bu bölgeyi teknik olarak destekliyor.

Bir diğer tanınmış analist Michaël van de Poppe ise mevcut fiyat hareketlerini “sağlıklı konsolidasyon ve düzeltme” süreci olarak nitelendirirken, bu tür dönemlerin piyasa için doğal ve gerekli olduğunu savunuyor.