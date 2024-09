IntoTheBlock verilerine göre zararda olan BTC yatırımcısı kalmadı.

Özet:

Bu hafta güçlü bir ivme yakalayan Bitcoin, Fed’in faiz oranlarını 50 baz puan indirmesinin ardından 62 bin doları geçti ve burada kalmayı başardı. Fed, pandemi döneminden beri ilk kez faiz indirdi. Düşük faiz, ucuz kredi ve paranın bollaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla faizlerin düşürülmesinden kripto gibi riskli varlıkların fiyatları olumlu etkileniyor.

IntoTheBlock’a göre, Bitcoin yatırımcıları arasında gerçekleştirilmemiş kârda olanların oranı, son ralli ile birlikte yüzde 88’e yükseldi. Kalan yüzde 12’si ise maliyetini karşılar durumda ve zarar eden kimse bulunmuyor.

IntoTheBlock verileri, BTC yatırımcılarının yüzde 71’inin, ekosisteme 12 aydan daha fazla süre önce giren uzun vadeli yatırımcı olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcıların yüzde 25’i ekosisteme son bir yılda girerken, yalnızca yüzde 5’i son 30 günde girdi.

Tron (TRX) yatırımcıları arasında kârda olanların oranı da fırladı. Verilere göre, TRX’e yatırım yapanların yüzde 94’ü kâra geçti. Yüzde 3,4’ü maliyet seviyesine ulaştı, kalan yüzde 2,7’si ise zararda.

TRX bu hafta değer kaybetmiş olsa da yıl başından beri epey değer kazandı. 1 Ocak’tan beri yüzde 50 yükselen TRX, haber yayın saati itibarıyla 0,15 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin rallisi kripto topluluğunda heyecanla karşılandı. Bazı topluluk üyeleri, rallinin sondan çok uzak olduğunu düşünüyor.

X kullanıcısı Jelle, BTC 65 bin dolar direncini kırdığı takdirde “asıl boğa piyasasının” başlayacağını öne sürdü. Analist “Uptober (ekim ayının yükseliş ile geçtiğini vurgulamak için üretilmiş bir terim) hızla yaklaşıyor, haydi başlayalım,” yorumunda bulundu.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Analist Ali Martinez de tartışmalara dahil oldu. Martinez’e göre boğa piyasasının devam etmesi, BTC’nin 18 Eylül’ü 61.500 doların üzerinde kapatmasına bağlıydı. Ancak BTC, günü 60 bin dolar civarında kapattı.

#Bitcoin attempts to break through an important trend line. Closing today above $61,500 could signal the resumption of the bull market! #Uptober 👀 pic.twitter.com/CU2a38Jsdh

— Ali (@ali_charts) September 18, 2024