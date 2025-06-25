Bitcoin, Haziran ayında yüzde 2,29 değer kaybederek yatırımcıları endişelendirdi. Aynı dönemde Nvidia, Palantir ve Oracle gibi önde gelen teknoloji hisselerinde hızlı yükselişler gözlemlendi. Bu durum, kripto piyasasındaki rallinin sona erip ermediği sorusunu gündeme getirdi.

Haziran boyunca Bitcoin’in günlük hareketleri, son 12 ila 24 aylık yükseliş trendiyle çelişti. Bitcoin’in 30 günlük performansı eksi yönde seyrederken, Nvidia yüzde 9,15, Palantir yüzde 19,84, Oracle ise yüzde 32,5 oranında yükseldi. Bu üç şirket, piyasa değeri açısından ABD’nin en büyük teknoloji firmaları arasında yer alıyor.

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Bazı uzmanlara göre yaşanan düşüş, uzun vadeli trendin bir parçası olabilir. Bitcoin Rainbow Chart verilerine göre fiyat hâlâ çok yıllı döngü zirvesinden uzakta yer alıyor. Grafik, Bitcoin’in mevcut seviyesini geçmişteki büyük rallilerden önceki dönemlere benzetiyor. Örneğin, 2017’de bin 434 dolardan işlem gören BTC, yıl sonunda 20 bin doları aştı. 2020 sonlarında 13 bin 862 dolara kadar düşen fiyat, 2021 baharında 62 bin 208 dolara kadar yükseldi.

Deneyimli grafik analisti Peter Brandt, Bitcoin’in ağustos ya da eylül aylarında 150 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz da benzer şekilde, mevcut döngü sona ermeden BTC’nin 150 bin dolar seviyesini aşacağını belirtti.

Her ne kadar kripto piyasası temkinli bir şekilde yol alsa da tarihsel veriler, yükseliş potansiyelinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.