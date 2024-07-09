Bitfinex’e göre Bitcoin fiyatı, Mt. Gox ve Almanya’nın satış baskısı çoktan fiyatlandığı için yakında toparlanmaya başlayabilir.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta şubat ayından beri görmediği bir seviye olan 53 bin dolara geriledi. Kripto para, iki gündür 57 bin doların üzerinde seyrediyor. Bitfinex analistleri düzeltmenin bittiğini düşünüyor.

Bu hafta yayınlanan Bitfinex Alpha raporuna göre, 6-7 Temmuz’un piyasa verileri BTC’nin dip yapmak üzere olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Yakında Dip Yapabilir

Bitcoin düzeltmesine büyük oranda Alman emniyet gücü Bundeskrimanalamt’ın (BKA) BTC satışları ve kapatılan kripto borsası Mt. Gox’un alacaklılarına BTC iade etmeye başlaması sebep oldu.

BKA, temmuz ayının başından beri merkezi kripto para borsalarına düzenli olarak Bitcoin transfer ediyor. Mt. Gox’un ay boyunca devam edecek iade sürecinde alacaklılara toplam 9 milyar dolar değerinde BTC ve Bitcoin Cash (BCH) iade edilecek.

BKA ve Mt. Gox’un Bitcoin transferleri, tüm yatırımcı grupları arasında FUD’a (korku, endişe, belirsizlik) yol açtı ve satış baskısını artırdı. Ancak analistler, borsalara gönderilen BTC’nin gerçek miktarından dolayı satış baskısının zannedilenden daha hafif olduğunu düşünüyor.

Piyasa katılımcıları arasında BKA ve Mt. Gox’un transfer süreçleri sona erdikten sonra Bitcoin’in toparlanmaya başlayacağı görüşü hakim. Bitfinex ise transferlerin çoktan fiyatlanmış olması nedeniyle BTC’nin beklenenden önce yükselmeye başlayabileceğine inanıyor.

Satış Baskısı Azalıyor

Bitfinex’e göre fiyatlanmış olan satış baskısı haricinde, belirli zincir üstü göstergeler de düzeltmenin sona erdiğine işaret ediyor. Bu göstergelerden biri, Coinbase Pro ve diğer merkezi borsalardaki Bitcoin fiyatının farkını ölçen Coinbase Fiyat Farkı Endeksi.

Endeksin düşük olması, borsanın spot piyasalarında madenciler, fonlar, ETF’ler ve devlet kuruluşlarının sebep olduğu güçlü bir satış baskısının bulunduğunu gösteriyor. Haziran ayında negatif olan endeks, BTC fiyatının sürekli gerilemesiyle aniden pozitife döndü. Bu durum, Coinbase’deki satış baskısının hafiflediğini ortaya koyuyor.

Kısa vadeli yatırımcıların Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) göstergesiyse 0,97 puana ulaştı. Göstergeye göre söz konusu yatırımcı grubu, mevcut durumda zararına BTC satıyor. Kısa vadeli yatırımcılar zararına Bitcoin satmaya başladığında kripto para fiyatı, genelde kısa süre sonra yükselmeye başlıyor.

Tüm bunlara ek olarak, BTC sürekli vadeli sözleşme paritelerinin ortalama fonlama oranı, 1 Mayıs’ta dip yaptığından beri ilk kez negatife döndü. Fonlama oranı da BTC’nin dip yapmaya yaklaştığı görüşünü güçlendiriyor.