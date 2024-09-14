BTC, yatırımcılara göre ABD’de seçimi kim kazanırsa kazansın yakında 100 bin dolara ulaşacak.

Swan Bitcoin’den Steven Lubka, geçtiğimiz günlerde CNBC’ye konuştu. Lubka, şöyle belirtti:

2025’e kadar altı haneli seviyelere ulaşacağımızı düşünüyor muyum? Bundan neredeyse eminim. Kim kazanırsa kazansın altı haneli seviyelere ulaşacağımızı düşünüyor muyum? Neredeyse kesin olarak evet.

Seçimi kimin kazanacağını tahmin ederek konum almaya çalışan yatırımcılar için bu açıklama rahatlatıcı olabilir. VanEck de daha önce seçimi Trump’ın kazanması durumunda BTC’nin yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağını söylemişti.

ABD Seçimleri ve Olası Etkisi

Kamala Harris ve Donald Trump’ın perşembe günü bir tartışmada karşı karşıya gelmelerinin ardından, Trump ile ilişkili memecoin’ler çakıldı. Polymarket’ta ise Harris, Trump’ı geride bıraktı.

Polymarket, Ethereum tabanlı en büyük bahis platformu. Harris’in kazanma ihtimali, platformda artık yüzde 50 olarak değerlendiriliyor. Trump’a ise yüzde 49 ihtimal veriliyor.

Bitcoin fiyatı 12 yıldan uzun süredir bir döngüye göre hareket ediyor. Halving’den genellikle birkaç ay sonra ralliye başlıyor ve bu ralli bir yıl boyunca sürüyor.

Son halving 19 Nisan’da yaşandı. Çoğu uzman, halving’in etkilerinin henüz hissedilmediğini düşünüyor.

Merkez bankalarının faiz kararları da kripto paraları önemli ölçüde etkiliyor. Fed, önümüzdeki hafta düzenlenecek toplantıda faiz indirme sözü verdi. Piyasalar 25 baz puanlık indirim bekliyor.