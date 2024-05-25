Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olduğunu mahkemede kanıtlama girişiminde başarısız olunca, Bitcoin teknik dokümanı (whitepaper) Bitcoin.org web sitesine yeniden yüklendi.

Bitcoin.org’un idaresinden sorumlu Hennadii Stepanov, kişisel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin white paper’ının PDF’ini paylaştı.

Mahkeme Süreci ve Sonuçları

Düzenlenemeler nedeniyle Birleşik Krallık’taki ziyaretçiler, Bitcoin.org üzerinden Bitcoin white paper’ını görüntülemiyordu. Bu nedenle Bitcoin.org sitesine şöyle bir not eklendi:

Bilginin doğası gereği yayılması son derece kolay ama engellenmesi son derece zordur.

Craig Wright 2021 yılında Bitcoin.org’u işleten anonim kişi Cobra’ya karşı açtığı telif hakkı davasını kazandı. Wright’ın davayı kazanma nedeni, Cobra’nın savunma yapmamayı tercih etmesi. Sonuç olarak Bitcoin white paper’ı Bitcoin.org’dan kaldırıldı ve Cobra, Wright’ın yaklaşık 40,100 dolarlık dava masraflarını ödemek zorunda kaldı.

Craig Wright 2019’da Bitcoin white paper’ı için ABD’de telif hakkı tescili başvurusu yapmıştı.

Devam Eden Hukuki Mücadeleler

2023 yılında Wright, Bitcoin Core geliştiricilerine ve Blockstream, Coinbase, Block gibi birçok kuruluşa karşı telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı. Bu dava, Bitcoin white paper’ı, dosya formatı ve Bitcoin blockchain’ine ait veritabanı haklarını kapsıyordu.

Bitcoin Legal Defense Fund, tanınmış Bitcoin destekçilerine karşı açılan açılan ve giderek artan kötü niyetli davalara dikkat çekti. Bitcoin Legal Defense Fund, bu tür davalar nedeniyle Bitcoin geliştirme faaliyetlerinin sekteye uğradığını söyledi.

Ancak kısa bir süre önce Craig Wright’ın Satoshi Nakamoto olmadığı mahkeme tarafından kanıtlandı. Crypto Open Patent Alliance (COPA), Wright’ın Bitcoin’in anahtar fikri mülkiyet haklarını sahiplenme girişimlerini engellemek için Wright’a karşı dava açtı. COPA, Wright’ı sahtecilik ve aldatmaca yoluyla Nakamoto olduğunu kanıtlamaya çalışmakla suçladı.

Birleşik Krallık’taki bir mahkeme, Craig Wright’ın mahkeme masraflarından kaçmasını engellemek için varlıklarını dondurma kararı aldı. Dondurulan varlıkların değeri yaklaşık 8,4 milyon dolar değerinde.

Bitcoin white paper’ı ise Massachusetts Institute of Technology (MIT) aracılığıyla açık kaynak lisansı altında. Bu da isteyen herkesin kodu herhangi bir amaç için yeniden kullanmasına ve değiştirmesine olanak sağlıyor.