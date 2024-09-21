Altının ons fiyatı, cuma günü tarihte ilk kez 2.600 doları geçti.

Değerli maden 2024’te oldukça etkileyici bir yıl geçirdi. Yıl başından beri yüzde 27 değerlenen altın, cuma günü fiyat rekoru kırdı.

Peki altın, bu yıl Bitcoin’e kıyasla nasıl bir performans gösterdi? Hangisi daha çok yükseldi?

Altın 2024’te Öne Çıkıyor

Dünyanın çeşitli noktalarında patlak veren savaşlar, belirsizlik içinde geçen seçimler ve merkez bankalarının politikaları gibi makroekonomik koşullardan dolayı altın, 2024’te güçlü bir yükseliş gösterdi. Yıla 2.065 dolarda başlayan ons altın, dolara karşı hızla değer kazandı.

Yıl başından beri yüzde 27 değer kazanan ve 2.622 dolara ulaşan ons altın, fiyat rekoru kırdı. Altın, sterlin ve avro gibi diğer itibari para birimlerine karşı da güç gösteriyor.

Uzmanlar altın rallisinin burada bitmeyeceğini düşünüyor. Goldman Sachs, yeni raporunda altın fiyatında önümüzdeki aylar için 2.700 doları hedeflediğini açıkladı. Özellikle ABD, başkanlık seçimlerinin ardından belirli ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımları artırırsa, altının bu hedefe ulaşma ihtimali artabilir. ABD’nin dış borcu da altın fiyatını yükselten bir etken olabilir.

Altın, stratejistlerimizin kısa vadeli tercihi (kısa vadede en çok yükselecek varlık olduğunu düşünüyorlar). Ayrıca jeopolitik ve finansal risklere karşı da tercih ettiğimiz koruma varlığı.

Peki Bitcoin?

Bitcoin, sık sık altın ile karşılaştırılan bir varlık. Kimileri tarafından riskli varlık olarak sınıflandırılan BTC’yi güvenli liman olarak görenler de bulunuyor.

Bitcoin de bu yıl boğa piyasası yaşadı. Yıla 42.200 dolarda başlayan BTC, mart ayında 73.500 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Kripto para, sonraki ayları ise genel bir düşüş trendi içinde geçirdi. Hatta birkaç kez 50 bin doların altını dahi test etti. Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 63 bin dolardan işlem görüyor.

Yani Bitcoin, bu yıl kırdığı rekorun 10 bin dolar aşağısında seyretmesine rağmen, yıl başından beri yüzde 50’ye yakın değer kazandı. Bu değer artışı, altının değer artışının neredeyse iki katı ediyor.

Altın belki de en iyi yılını geçirdi. Ancak Bitcoin, en azından güncel koşullarda onu gölgede bırakmayı başardı.