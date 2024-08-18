Bitcoin hafta sonu itibarıyla sakin seyrini sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 2,7 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.250 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’un kripto parası Ether ise aynı süreçte yüzde 1,2 yükseldi. ETH 2.600 dolar civarından işlem görüyor.

Peki spot borsa yatırım fonları (ETF) haftayı nasıl kapattı? Gelin göz atalım

Bitcoin ETF’ler Yeşile Döndü

Farside Investors verilerine göre spot Bitcoin ETF’ler, üst üste ikinci günü yeşil kapatmayı başardı. ETF’lere 16 Ağustos Cuma günü net 35,9 milyon dolar girdi.

En çok yatırımı net 61,1 milyon dolar giriş ile FBTC aldı. IBIT’e net 20,4 milyon dolar, ARKB’ye 13,4 milyon dolar, BITB’ye 12 milyon dolar, EZBC’ye ise net 1,7 milyon dolar girdi.

Negatif fon akışı kaydeden tek ETF, Grayscale’in ana fonu GBTC oldu. GBTC’den cuma günü net 72,9 milyon dolar çekildi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Bitcoin ETF’ler bir önceki haftanın aksine, 12-16 Ağustos haftasını pozitif geçirmiş oldu. ETF’ler bir haftada net 32,4 milyon dolar yatırım aldı.

Ethereum ETF’ler Haftayı Kırmızı Kapattı

Ethereum ETF’ler son gün performansıyla hem günü hem haftayı kırmızıda kapattı. Cuma günü ETF’lerden net 15 milyon dolar çekildi.

Değer kaybından büyük ölçüde Grayscale sorumlu. Varlık yönetim şirketinin ana ETF’si ETHE’den net 27,7 milyon dolar çıktı. VanEck’in fonu ETHV’den ise 4,8 milyon dolar çekildi.

Aynı gün BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 10,3 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH’ye 7,2 milyon dolar girdi. Diğer ETF’ler günü başladığı gibi tamamladı.

Ethereum spot ETFler’den bir haftada net 14,1 milyon dolar çıktı.