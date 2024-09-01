Bitcoin ve Ether düzeltmesi, spot ETF’lere de yansıdı.

Kripto para piyasası için zorlu bir hafta oldu. Hafta başında 65 bin doları test eden Bitcoin (BTC), kalan günleri düşüş trendinde geçirdi. Son 24 saatte yüzde 1,9 değer kaybeden BTC’nin haftalık değer kaybı yüzde 9’u geçiyor. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla 58 bin dolardan işlem görüyor.

Ether piyasasında da durum farklı değil. ETH bir günde yüzde 2, bir haftada yüzde 10,1 değer kaybetti. Altcoin 2.475 dolar civarında seyrediyor.

Peki ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonları (ETF) nasıl bir hafta geçirdi?

Yatırımcı Bitcoin ETF’lerden Kaçıyor

Bitcoin spot ETF’lerden haftanın son işlem günü olan 30 Ağustos’ta net 175,6 milyon dolar çekildi. En fazla çıkışı net 70,2 milyon dolar ile GBTC ve 65 milyon dolar ile ARKB yaşadı. Günü yatırım alarak kapatan hiçbir Bitcoin ETF olmadı.

Bitcoin ETF’ler bu hafta yalnızca pazartesi günü (26 Ağustos) pozitif fon akışı kaydetti. ETF’lere haftanın ilk günü net 202,6 milyon dolar girdi.

Kalan günlerin tümünü kırmızıda geçiren ETF’lerin haftalık performansı da negatif gerçekleşti. Bitcoin ETF’lerden bir haftada net 277,2 milyon dolar çıktı.

Ethereum ETF’lere Talep Yok

Ethereum spot ETF’ler için haftanın son günü epey ilginç bir gün oldu. ETF’lerin hiçbirinde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı. Bu durum ETF’lere gösterilen ilgideki düşüşü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Son yedi güne bakacak olursak, Ethereum ETF’ler de Bitcoin ETF’ler gibi haftayı negatif kapattı. ETF’lerden bir haftada 12,4 milyon dolar çekildi.

Değer kaybına büyük ölçüde Grayscale’in ana Ethereum ETF’si ETHE’nin sebep olduğu görülüyor.