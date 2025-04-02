Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) 2025 yılının ilk çeyreğini son yılların en zayıf çeyrek performansıyla tamamlandı.

Kripto para analitik platformu CoinGlass’ın verilerine göre, BTC ve ETH için 2025’in ilk çeyreği, 2018’den bu yana görülen en kötü ilk çeyrek performansı oldu. Aylık bazda bakıldığında ise Mart ayı, 2020’den bu yana BTC ve ETH’nin en yüksek kayıplarını yaşadığı ay olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin için 2018’den Bu Yana En Kötü İlk Çeyrek

Bitcoin, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak 109.590 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para dostu politikalarına yönelik iyimserlik, bu yükselişi destekleyen en büyük etkenlerden biriydi. Ancak BTC, zirve seviyesinden sonra sürekli düşüş yaşadı ve Aralık-Ocak döneminde elde ettiği kazançları neredeyse tamamen sildi.

Bu düzeltmenin arkasında makroekonomik belirsizlikler ve Trump yönetiminin piyasanın yükseliş momentumunu sürdürecek politikalar üretmekte başarısız olması gibi faktörler bulunuyor. Son 30 gün içinde BTC, 76.700 dolara kadar geriledi ve geçtiğimiz hafta boyunca 89.000 dolarlık direnç seviyesinde dar bir aralıkta işlem gördü.

2025’in ilk çeyreği, BTC için %11,82’lik bir düşüşle kapandı. Bu, 2013’ten bu yana çeyrek başına ortalama %51,28 kazanç gösteren BTC için oldukça olumsuz bir sapma anlamına geliyor. Son olarak BTC’nin böylesine negatif bir çeyrek performansı yaşadığı dönem 2020’ydi ve o zaman %10,83 düşmüştü. Ancak 2018’deki %49,7’lik çöküş, hâlâ en büyük düşüş olarak kayıtlarda duruyor.

Mart ayına bakıldığında, BTC dört yıl sonra ilk kez negatif bir mart ayı geçirdi ve %2,3 değer kaybetti. Bitcoin, 2020’den bu yana mart ayında hiç negatif performans göstermemişti. Yılın tek kazançlı ayı Ocak olurken, Şubat %17,39 kayıpla kapandı.

Bitfinex analistleri, ilk çeyrekte ATH seviyesinden 76.700 dolara kadar %29’luk sert bir düşüşün yaşanmasının tarihsel açıdan önemli bir düzeltme olduğunu belirtti.

ETH ve Altcoin’ler BTC’den Daha Kötü Performans Gösterdi

Ethereum, BTC’den bile daha kötü bir çeyrek geçirdi. ETH, %45,41 oranında değer kaybetti ve Mart ayında %18,69’luk negatif getiri sağladı. Ethereum, son üç aydır üst üste negatif getiri kaydederken, en büyük düşüş Şubat ayında %31,9 ile gerçekleşti.

BTC’den farklı olarak, ETH 2018’den bu yana yalnızca bir kez negatif bir ilk çeyrek geçirmişti: 2022’de %10,75 kayıpla. Ancak 2018’de -%46,61 ile çok daha büyük bir kayıp yaşamıştı.

Bitfinex analistleri, popüler altcoinlerin ve özellikle meme coin’lerin BTC ve ETH’den bile daha kötü performans gösterdiğini ve birçoğunun ATH seviyelerinden %80 düşüş yaşadığını açıkladı.