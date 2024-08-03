Bitcoin ve Ethereum spot ETF’ler nasıl seyrediyor?

ABD’de listelenen spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), ağustos ayının ilk gününü pozitif kapattı. Her iki ETF grubu da 1 Ağustos’ta net pozitif fon akışı kaydetti.

Bitcoin ETF’lerde Trend Değişimi

Farside Investors verilerine göre, spot Bitcoin ETF’lere perşembe günü net 50,6 milyon dolar girdi. Ancak ETF’lerin yarıya yakını günü kırmızıda kapattı.

Geçtiğimiz dönemde fon çıkışından büyük ölçüde Grayscale sorumluydu. Grayscale’in mini fonunun işleme açılmasıyla, yatırımcılar şimdi de bu yeni ETF’ye yönelmiş gibi gözüküyor.

En fazla girişi net 191,1 milyon dolar ile Grayscale’in mini fonu BTC kaydetti. BlackRock’ın fonu IBIT’e ise net 25,9 milyon dolar aktı.

BTCO, EZBC, BRRR ve BTCW’da net değer bakımından değişiklik yaşanmadı. Diğer tüm ETF’ler net negatif akış kaydetti.

Grayscale’in ana fonu GBTC, çekilen net 71,3 milyon dolar ile kayıplara liderlik ediyor. Onu 48,4 milyon dolar ile FBTC, 22,4 milyon dolar ile ARKB ve 20,7 milyon dolar ile BITB izliyor. HODL’dan ise net 3,6 milyon dolar çıktı.

Ethereum ETF’ler Yine Yeşile Döndü

Ethereum spot ETF piyasasında durum daha iç açıcı. ETH ETF’ler, perşembe günü işleme açıldıklarından beri üçüncü kez günü pozitif kapattı.

ETF’lere 1 Ağustos’ta net 26,7 milyon dolar girdi. Fon çıkan tek ETF, 78 milyon dolar ile Grayscale’in ana fonu ETHE oldu.

BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 89,6 milyon dolar, Fidelity’nin fonu FETH’ye 11,7 milyon dolar, Bitwise’ın fonu ETHW’ya ise 3,4 milyon dolar girdi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.