Yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum ETF’lere geri döndü.

Bitcoin ve Ethereum spot borsa yatırım fonları (ETF), BTC ve ETH fiyatındaki yükselişe rağmen haftanın ilk günü zayıf bir performans gösterdi. Ethereum ETF’lerden ciddi bir miktar çıkarken, Bitcoin ETF’lere giren miktar, genele kıyasla epey düşük kaldı.

Yatırımcılar salı günü itibarıyla ETF’lere yeniden ilgi göstermeye başladı.

Bitcoin ETF’lerin Güçlü Performansı

Farside verilerine göre, ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lere 24 Eylül Salı günü net 136 milyon dolar girdi.

Salı günü, hiçbir Bitcoin ETF’nin negatif performans göstermediği ender günlerden biri oldu. Bir süredir ilgi görmeyen IBIT ise yeniden yatırım aldı.

BlackRock’ın ETF’si IBIT’e net 98,9 milyon dolar yatırıldı. Fidelity’nin ETF’si FBTC’ye 16,8 milyon dolar, BITB’ye 17,4 milyon dolar, Grayscale’in mini ETF’si BTC’ye ise 2,9 milyon dolar girdi.

Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik kalmadı. ETF’lere pazartesi günü ise net 4,5 milyon dolar yatırılmıştı.

Ethereum ETF’ler Yeşile Döndü

Dün neredeyse 80 milyon doların çekildiği Ethereum spot ETF’ler, salı günü yeniden yeşile döndü.

Farside verilerine göre, Ethereum ETF’lere 24 Eylül’de net 62,5 milyon dolar yatırıldı. Ethereum ETF’ler arasında da günü negatif fon akışı ile geçiren olmadı.

Yatırım büyük kısmını BlackRock’ın ETF’si ETHA aldı. ETHA’ya net 59,3 milyon dolar girdi. VanEck’in fonu ETHV’ye 1,9 milyon dolar, Invesco’nun fonu QETH’ye de 1,3 milyon dolar yatırıldı.

Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Son 24 saatte yüzde 0,7 değer kazanan Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 63.700 dolarda konsolide oluyor. Ethereum’un kripto parası Ether ise 2.620 dolarda seyrediyor.